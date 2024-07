Nowy program "W dobrym stylu" pojawi się na antenie TVN Style już niebawem. Małgorzata Rozenek-Majdan (która wzięła ślub w ostatnią sobotę!) będzie udzielać w nim porad, jak wykonać różne codzienne czynności z elegancją i klasą.

Rozenek specjalnie dla Party.pl powiedziała czym tak naprawdę jej nowy program będzie się różnił od "Perfekcyjnej pani domu".

To jest kwestia techniczna. On nie jest programem wyjazdowym, albo dużo mniej niż była "Perfekcyjna...". Tym razem to ja będę zapraszała do siebie do domu i nie będzie tego elementu konkursu między dwoma uczestnikami.