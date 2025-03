Chociaż od udziału Kornelii i Marka w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" minęły już ponad dwa lata, to fani programu wciąż śledzą ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Internauci kibicują parze, która poznała się w telewizyjnym hicie TVN. Ostatnio zakochani udzielili wywiadu dla Party.pl i opowiedzieli, co u nich słychać.

Reklama

Tak dziś wygląda życie Kornelii i Marka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Kornelia i Marek są jedną z par, które połączył program "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wzięli udział w dziewiątej edycji programu TVN i byli jedyną parą, której związek przetrwał po zakończeniu eksperymentu. Choć trudno w to uwierzyć, to zaledwie kilka dni temu minęły dwa lata od kiedy powiedzieli sobie "tak" przed kamerami. W tym wyjątkowym dla nich dniu Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przekazali radosne wieści. Zakochani w wywiadzie dla Party.pl zabrali głos w sprawie powiększenia rodziny i opowiedzieli również, co dziś u ich słychać. Okazuje się, że w życiu Kornelii doszło do sporych zmian! Chodzi o jej pracę.

Do końca roku, do końca grudnia (ubiegłego roku przyp. red.) pracowałam w urzędzie, ale od nowego roku zaczęłam nową pracę. To już nie urząd tylko prywatna firma. Wcześniej pracowałam w dziale administracyjnym, a teraz podnoszę swoje kwalifikacje , zmieniam zawód w stronę księgowości. wyznała nam Kornelia.

Okazuje się, że Kornelia kontynuuje również naukę w tym kierunku. Co jeszcze nam zdradziła i jak wygląda dzień Marka? Obejrzycie nasze wideo!

Całą rozmowę z Kornelią i Markiem ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znajdziecie poniżej.

Reklama

Zobacz także: Kornelia i Marek powiedzieli sobie "tak" w "ŚOPW". Jednej rzeczy uczestniczka szybko pożałowała