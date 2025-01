Maryla Rodowicz w rozmowie z mediami odniosła się do trudnej sytuacji Beaty Kozidrak i przed kamerą zwróciła się do koleżanki ze sceny. Niestety, ze względu na problemy zdrowotne wokalistka zespołu Bajm musiała zrezygnować z koncertów i do końca marca nie zaśpiewa dla swoich fanów. Teraz Maryla Rodowicz we wzruszających słowach okazała wsparcie Beacie Kozidrak. Trudno powstrzymać łzy...

Maryla Rodowicz zwróciła się do Beaty Kozidrak: "Beatko zdrowiej, bo musisz do nas wrócić"

Od kilku tygodni wszyscy fani martwią się o Beatę Kozidrak, która pod koniec listopada opublikowała w sieci niepokojące oświadczenie. Gwiazda wyznała wówczas, że dopadła ją choroba i ze względu na swój stan musi odwołać koncert Bajmu w Poznaniu i Zielonej Górze. Po kilku dniach do sieci trafił kolejny komunikat, z którego dowiedzieliśmy się, że Beata Kozidrak nie stanie na scenie aż do końca marca 2025 roku. Nasze źródło informowało wówczas, że gwiazda trafiła do szpitala, jej problemy ze zdrowiem są poważne.

Póki co artystka nie chce informować fanów, co się z nią dzieje zdradziła nam osoba z otoczenia Beaty Kozidrak.

W związku ze swoim stanem zdrowia Beata Kozidrak nie mogła wziąć udziału m.in. w sylwestrowym koncercie w jednym z warszawskich hoteli. O swojej koleżance ze sceny nie zapomniała Maryla Rodowicz, która tuż po występie na "Sylwestrowej Mocy Przebojów" w Polsacie zwróciła się do Beaty Kozidrak.

Beatko zdrowiej, bo musisz do nas wrócić, musisz wrócić na scenę, fani na Ciebie czekają, a ja Cię podziwiam. Podziwiam Twój wokal i lubię Ciebie oglądać na scenie, także wszystkiego dobrego, zdrowia, zdrowia, zdrowia wyznała przed kamerą Świata Gwiazd.

Słowa Maryli Rodowicz wzruszają do łez.

Przypominamy, że gwiazda zespołu Bajm może liczyć również na ogromne wsparcie swoich najbliższych. Córka Beaty Kozidrak apelowała do internautów i pokazała wzruszające nagranie, a fani nie ukrywali emocji pisząc wprost: "Coś pięknego, dużo zdrówka dla mamy".

Beacie Kozidrak życzymy dużo zdrowia i mamy nadzieję, że już wkrótce znów zobaczymy ją na scenie! Sama artystka tuż po Nowym roku zdradziła, jak się czuje. Beata Kozidrak przerwała milczenie i pokazała wyjątkowe nagranie, jakie przygotowali dla niej koledzy z branży muzycznej.

Kochani moi, Powoli wracam do zdrowia dzięki wspaniałej opiece lekarskiej i pielęgniarskiej. Dziękuję moim bliskim, fanom i wszystkim cudownym ludziom za Waszą miłość i wsparcie pisała gwiazda.

