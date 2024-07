Wydawało się, że ostatnie tygodnie mijającego roku nie przyniosą już żadnych spektakularnych doniesień. Spadła jednak prawdziwa bomba - okazało się nieoczekiwanie, że Małgorzata Rozenek umawia się z Radosławem Majdanem. Przypomnijmy: Szok! Rozenek i Majdan mają romans?!

Domniemany romans Perfekcyjnej Pani Domu i byłego piłkarza to obecnie najgorętszy temat w show-biznesie i wszyscy zastanawiają się, jak ta relacja wpłynie na ich wizerunek. Majdan był łączony ostatnio przez tabloidy z Agnieszką Orzechowską, która w rozmowie z "Faktem" wyznała, że uprawiała z nim seks oralny w toalecie.

Jak te sensacyjne doniesienia ocenia Karolina Korwin Piotrowska? Dziennikarka upatruje w romansie szansy dla Majdana, którego notowania dzięki Rozenek mogą znacznie wzrosnąć.

Korwin niespecjalnie też widzi w plotkach zagrożenie dla idealnego i przemyślanego wizerunku Perfekcyjnej Pani Domu. Wręcz przeciwnie - jej zdaniem może to stać się jej atutem.

Jeśli chodzi o samą Rozenek to w przeciwieństwie do plotek o innym jej romansie, tutaj myślę, że nic jej nie grozi. Oboje z Majdanem są dorosłymi ludźmi, wolnymi i rozwiedzionymi, więc wypada życzyć tylko szczęścia. Doda to jej trochę pikanterii, pazura - zawsze widzimy Gośkę taką idealną, w białych szpilkach i ładnych sukienkach, a tutaj pokazuje, że ma trochę rock''''n''''rolla czyli coś, o czym wiedział każdy, a co niekoniecznie widzieliśmy w telewizji - wyznała w rozmowie z AfterParty.pl Korwin.