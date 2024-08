Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wraz ze Stanisławem, Tadeuszem i Heniem ruszyli na kolejne wakacje kamperem. Już pierwszego dnia towarzyszą im emocje:

Mój mąż trochę nie trzyma ciśnienia

No cóż. Radosław Majdan miał inne zdanie na ten temat.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan z synami na wakacjach w kamperze

Dopiero co Małgorzata Rozenek bawiła się na koncercie Taylor Swift w Warszawie, a już z całą rodziną wybrała się na wakacje i to kamperem, który powoli staje się ich tradycją. Majdanowie początkowo mieli udać się do Holandii, jednak z powodu deszczu i panującego tam zimna, postanowili ruszyć w "stronę słońca" i dołączyć "do najcudowniejszych ludzi na świecie", jednak ostatecznie nie zdradzili swojego kierunku. Pochwalili się jednak, że już na początku kamperowania zdążyli zaliczyć pierwsze spięcie.

Ruszyliśmy. Z lekkim opóźnieniem, ale do tego się przyzwyczailiśmy. Do tego, że jest lekko nerwowo również. Działo się. Mój mąż trochę nie trzyma ciśnienia. (...) Jesteśmy w drodze, emocje powoli się uspokajają - powiedziała Małgorzata Rozenek.

Radosław Majdan od razu podłapał temat i nie ukrywał, że ma nieco inne zdanie na ten temat:

Uspokajają się, Pysiula? No, jestem ciekawy... Zapraszam na swój Instagram i dowiecie się, kto tam naprawdę nie trzyma ciśnienia i kto nie jest stworzony do życia na szlaku

Nie słuchajcie go - skwitowała Małgorzata Rozenek.

Radosław Majdan zgodnie z zapowiedzią poruszył temat pierwszej wakacyjnej "kłótni" z Małgorzatą Rozenek:

Obiecana konsultacja, bo coś słyszałem Pysiula, że mówiłaś, że ktoś nie trzymał ciśnienia. I właśnie. Zawsze zdania są podzielone, bo to jest różna perspektywa. (...) Dowiedziałem się, że to z mojej strony, jakieś nerwy a to chyba jednak moja żona nie jest stworzona do życia na szlaku. Grubasku...

Ja się świetnie bawię - podsumowała Małgorzata Rozenek, leząc do łóżku w kamperze.

Ja też się świetnie bawię - dodał.

