Małgorzata Rozenek jest jedną z gwiazd, które nie boją się poruszać trudnych czy kontrowersyjnych tematów. Prowadząca "Projekt Lady" często wypowiada się na temat zabiegu in vitro i walczy, aby był on refundowany, ponieważ nie każdą rodzinę, która marzy o dziecku na to stać. Tym razem w rozmowie z portalem Pudelek.pl zdecydowała się wypowiedzieć na temat kontrowersyjnego programu "Rodzina 500 plus". Sprawdźcie, jakie stanowisko w tej sprawie ma Małgorzata Rozenek! Małgorzata Rozenek o programie "Rodzina 500 plus"! Ojciec Małgorzaty Rozenek przed laty był związany z partią rządzącą, która jest autorem kontrowersyjnego programu "Rodzina 500 plus". Wielu Polaków ma do niego zastrzeżenia i otwarcie krytykuje polityków PiS. Małgorzata Rozenek również nie zgadza się z wieloma postulatami i wciąż walczy o dofinansowanie dla par borykających się z niepłodnością na zabieg in vitro. W rozmowie z dziennikarzem portalu Pudelek.pl gwiazda odniosła się do słów swojego taty, który niedawno w jednym z wywiadów skrytykował PiS za nierozsądne gospodarowanie świadczeniami pieniężnymi. Małgorzata Rozenek zapewniła, że jej ojciec nie miał na myśli programu "Rodzina 500 plus", ponieważ zarówno ona, jak i jej rodzina są zwolennikami tego pomysłu. - Jestem zwolennikiem "500 plus". To program społeczny, który jest bardzo potrzebny. Istnieje w każdym kraju Europy. - wyznała. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Małgorzata Rozenek-Majdan (@m_rozenek)