Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan świętują kolejną rocznicę ślubu. Dokładnie cztery lata temu gwiazda TVN i były piłkarz stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie "tak"! Z tej okazji prowadząca "Projekt Lady" opublikowała na Instagramie wzruszający wpis i pokazała swoim fanom zdjęcie z pierwszego spotkania z Radosławem Majdanem. Zobaczcie, co napisała Małgorzata Rozenek! Małgorzata Rozenek o początkach swojego związku 10 września 2016 roku w Konstancinie Jeziornej pod Warszawą odbył się ślub Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Na uroczystości nie zabrakło gwiazd, a panna młoda zachwyciła swoim wyglądem w obłędbej sukni zaprojektowanej przez Evę Minge. Od tamtych wydarzeń minęły już cztery lata i dziś, w dniu rocznicy ślubu Małgorzata Rozenek opublikowała na Instagramie krótki, wzruszający wpis w którym wspomina początki swojego związku z Radosławem Majdanem. Tego dnia, w tym momencie nasze życie zmieniło się na zawsze🥰 po moim uśmiechu widać, że zaiskrzyło od razu 😁 wielu nie dawało nam szansy, ale my wiedzieliśmy... kocham Cię @r_majdan ❤️ tyle jeszcze przed nami ❤️❤️❤️ #4rocznicaślubu #7latrazem- napisała gwiazda TVN. Internauci ruszyli z gratulacjami! Zobaczcie, co pisali: - Z całego ❤️ gratuluję! Dalszych pięknych chwil życzę, siły, i wytrwałości. #gangmajdana fajna sprawa 💪😍 - Wszystkiego najlepszego na kolejne lata 😘😘😘 - Zawsze warto walczyć o miłość ❤️ - Twoje oczy mówią to "mój facet na resztę życia" 💟💟💟dużo zdrowia i miłości to najważniejsze💓- komentują fani. My również serdecznie gratulujemy! Zobaczcie zdjęcie z pierwszego spotkania Małgorzaty Rozenek i Radosława! To wtedy wszystko się zaczęło! Zobacz także: Małgorzata...