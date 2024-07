Ostatnie tygodnie funkcjonowania Roberta Lewandowskiego w mediach to przede wszystkim spekulacje i doniesienia dotyczące jego życia prywatnego i ślubu, który zbliża się wielkimi krokami. Przypomnijmy: Wieczór kawalerski Lewandowskiego

Nie można jednak zapominać, że Lewandowski to jeden z najlepszych i najpopularniejszych piłkarzy świata i o tym postanowił przypomnieć uznany w Niemczech magazyn "Kicker". Przygotował on ankietę, w której wybrano najlepszych piłkarzy rundy wiosennej niemieckiej ekstraklasy i nasz rodak na co dzień grający w Borussi Dortmund zajął w niej wysokie drugie miejsce - tuż za francuskim gwiazdorem Franckiem Riberym z Bayernu Monachium. Co ciekawe, to właśnie do Bayernu Lewandowski ma trafić w letnim oknie transferowym.

To kolejny sukces Lewandowskiego do jego piłkarskiego portfolio. Jest najlepszym polskim piłkarzem w historii?

