Życie uczuciowe Kuby Wojewódzkiego od dawna wzbudza emocje. Dziennikarz nigdy nie ukrywał, że lubi towarzystwo młodych i pięknych kobiet, ale raczej nie myśli o stabilizacji. Zdawały się to potwierdzać ostatnie plotki mówiące o tym, iż jego związek z modelką Renatą Kaczoruk zdążył już przejść do historii. Udało nam się te informacje zweryfikować. Przypomnijmy: Wojewódzki rozstał się z piękną modelką? Wiemy jak jest naprawdę

Reklama

Wszystko wskazuje na to, że miłość między tą dwójką nie tylko kwitnie, ale i skłania do poważniejszych planów niż tylko wspólne mieszkanie. Czy to możliwe, że Kuba Wojewódzki zaczął myśleć o... potomku? Jeżeli nie on, to na pewno jego dziewczyna. Kaczoruk opublikowała na Facebooku jakiś czas temu zdjęcia z uroczym bobasem, które opatrzyła bardzo wymownym opisem. Widać też, że Renata czuje się doskonale sprawując opiekę nad dzieckiem.



Byłaby ze mnie mama? No nie byłaby?!! - napisała pod zdjęciem Kaczoruk.

Nas ten widok rozbroił. Wyobrażacie sobie Wojewódzkiego w roli ojca?

Zobacz: Trybson zaskoczył u Kuby. Opowiedział o poczęciu dziecka i ojcostwie

Zobacz także

Reklama

Kuba Wojewódzki i Renata Kaczoruk na randce: