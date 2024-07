1 z 15

Kolekcja lakierów do paznokci ESSIE Encrusted Treasures 2014

Uwaga: kolekcja dostępna jest wyłącznie w formule profesjonalnej w salonach manicure

Odcienie:

belugaria

Poczuj się jak córka cara dzięki hebanowej czerni przetykanej chropowatym, matowym brokatem i nutami holograficznej tęczy.

peak of chic

Zdobądź sam szczyt mody i zamróź swój spowity doskonałym manicure majątek dzięki holograficznej tęczy alpejskiej bieli.

on a silver platter

Fiołkowy, holograficzny brokat oraz antyczne srebro stanowią niezwykły kontrast dla opalizującego złota, która zdaje się mówić: świat leży u twych stóp.

lots of lux

Zanurz się w przepychu i doskonal sztukę maksymalizmu dzięki wspaniałej, połyskującej niebieskości lapis lazuli o ultradrobnym, matowym wykończeniu.

ignite the night

Migotliwe światło, jakie rzuca ten połyskujący hematyt o ultradrobnym, matowym wykończeniu, podgrzewa atmosferę i podsyca płomienie pasji luksusowej mody.

hors d’oeuvres

Nie ma nic bardziej ekstrawaganckiego niż to zachwycające połączenie platynowego złota z odrobiną iskrzącego się, srebrzystego brokatu.