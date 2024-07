Norbi w rozmowie z mediami skomentował wielkie zmiany w "Kole fortuny". Ostatnio władze TVP ogłosiły, że w kolejnej edycji programu zabraknie Izabelli Krzan i Norbiego, a zastąpią ich nowi prowadzący. Jak na decyzję stacji zareagował Norbi? Czy ma żal za zwolnienie z teleturnieju?

W ostatnich miesiącach zaszło wiele zmian w TVP. Ogromnym szokiem dla widzów była zmiana wszystkich prowadzących w "Pytaniu na śniadanie", ale rewolucja nie ominęła również teleturnieju, który razem prowadzili Izabella Krzan i Norbi. Po ujawnieniu nowych gospodarzy "Koła foruny" rozpętała się burza, a internauci byli podzieleni decyzją o zmianie prowadzących. Teraz głos ws. zwolnienia zabrał sam Norbi. Muzyk szczerze skomentował wielką rewolucję w "Kole fortuny".

Norbi w rozmowie z "Faktem" zareagował na zmiany w "Kole fortuny" i nie ukrywa, że nie jest zmartwiony decyzją władz TVP. Co więcej, były prowadzący deklaruje, że chętnie pojawi się w programie, ale już jako gość.

To tak działa. Ja się nie spinam i po prostu robię swoje. Niewiele się u mnie zmieniło. Z drugiej strony jestem takim człowiekiem, że jak ktoś zadzwoniłby do mnie z redakcji ''Koła fortuny'' i zaprosił do odcinka specjalnego, to bym poszedł. Zresztą sam im to zaproponowałem

wyznał w rozmowie z dziennikiem.