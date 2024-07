Niedawno widziałam nową kampanię Avon "Szok! Ale jakość". Marka zaprosiła 10 kobiet do udziału w testach w ciemno, podczas których oceniano kosmetyki. Podczas nagrania dziewczyny testowały trzy kultowe produkty marki: szminkę Ultramatową, Serum do twarzy Anew z Protinolem oraz Perfumy Attraction Dla Niej. Dziewczyny były pozytywnie zaskoczone jakością produktów. „Szok, ale jakość”, „te perfumy pachną tak drogo”, „matowa szminka 10/10” – tak kobiety oceniały kosmetyki Avon.

Bardzo się ucieszyłam, gdy dowiedziałam się, że będę miała okazję sama wypróbować te produkty. Byłam ciekawa, czy moja opinia będzie taka, jak recenzja dziewczyn.

Woda perfumowana Attraction dla Niej

Pachnie luksusowo i drogo - tak pomyślałam od razu po otwarciu gustownego flakonika. Zapach wyróżnia się nutami jeżyn, tajemniczej orchidei i magnetyzującego piżma oraz waniliowej ambry. Jest kobiecy, elegancki i stylowy. Moim zdaniem świetnie sprawdzi się na wielkie wyjścia, ale chętnie używam go też w pracy, bo doskonale podkreśla mój charakter.

To, na co warto zwrócić uwagę to wyjątkowa jakość i dbałość o detale. Flakonik jest elegancki i piękny. Do tego idealnie mieści się w mojej torebce, więc mogę mieć go zawsze pod ręką. Zapach długo się utrzymuje, jest intensywny, ale nienachalny. Ogromnym plusem jest też przystępna cena. Jestem przekonana, że te perfumy zostaną ze mną na bardzo długo.



Ultramatowa szminka - czy zdała egzamin?

Jestem jedna z tych osób, które nie wychodzą z domu bez szminki. Podobnie jak 81% kobiet, zawsze mam jakąś w torebce. Zadbane usta poprawiają mi nastrój, dodają pewności siebie i sprawiają, że czuję się pomalowana, nawet gdy nie mam na sobie ani grama innego kosmetyku. W swoim życiu przetestowałam już setki szminek i błyszczyków. Najważniejsze dla mnie jest to, by były trwałe, łatwo się aplikowały i nie zostawiały śladu. Jak w teście wypadła ta od Avon?

Avon Ultra to aż 48 (!!!) odcieni w dwóch wersjach - matowych i kremowych. Nie ma opcji, że nie znajdziesz swojego ulubieńca. Moim odkryciem jest matowa Truest Red - pokochałam ją od razu. Już wizualnie szminka wygląda bardzo gustownie i klasycznie. Szminka świetnie się nakłada i jest trwała, nie pozostawia śladów na zębach czy kubku. Dodatkowo pielęgnuje usta. Wszystko za sprawą olejku z awokado, który gwarantuje nawilżenie. Czerwony kolor jest intensywny, pięknie wygląda, jest zdecydowanie bardzo matowy!

Serum do twarzy Anew z Protinolem

Kiedy wkroczyła do świata kobiet z "3" z przodu, wiedziałam, że moja rutyna kosmetyczna musi się zmienić. Zwykły krem już nie wystarcza, bo czas robi swoje. Niestety, ze względu na dość intensywny tryb życie, nie zawsze mam czas na pełną pielęgnację. To dlatego z wielką przyjemnością zabrałam się do testu serum Anew z opatentowanym Protinolem™ marki Avon. Producent zapewnia, że kosmetyk już w 7 dni cofnie 7 oznak starzenia. Nie ukrywam, że podeszłam do tej informacji lekko sceptycznie, bo... czy jest to możliwe? Jak się okazuje, TAK!

Kosmetyk stosowałam codziennie rano i wieczorem. Po oczyszczeniu wmasowywałam go w skórę twarzy, a także szyi. Czasem używałam do tego rollera i kamienia Gua sha, aby wzmocnić efekt. Drobne zmarszczki zostały zredukowane, skóra jest jędrniejsza, gładsza, bardziej elastyczna i pełna blasku. Dodatkowo serum minimalizuje pory. Kosmetyk jest wyjątkowo wydajny. Jedna pompka wystarcza na całą twarz. Do tego przyjemnie pachnie i nie uczula.

Czy polecam testowane kosmetyki marki Avon?

Zdecydowanie tak! Są bardzo dobrej jakości, wyróżniają się trwałością i świetnie działają. Dodatkowo można je kupić w przystępnej cenie!



Materiał powstał z udziałem marki Avon