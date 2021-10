Kosmetyczne gwiazdy 2021 roku. Oto cztery najlepsze kosmetyki do włosów docenione przez redakcję „Party”

Cieniowane włosy do ramion wzmocni się nakładając na końcówki preparaty z awokado. Jeżeli włosy mają tendencję do wypadania, warto zastosować szampon ze skrzypem polnym. Cieniowanie włosów polega na etapowym ścinaniu, tak aby włosy na zewnątrz były krótsze niż te znajdujące się pod spodem. „Piórkowanie” optycznie zwiększa objętość włosów , więc cieniowane włosy do ramion to dobre rozwiązanie dla osób z cienkimi i oklapniętymi włosami. Cieniowane włosy do ramion a podcinanie końcówek Pierwszym etapem pielęgnacji włosów jest regularne podcinanie końcówek, czyli mniej więcej co pół roku lub częściej - co 3-4 miesiące. Cieniowanie włosów powoduje, że końcówki są cieńsze i delikatniejsze niż przy równym cięciu. Pocieniowane włosy są bardziej podatne na rozdwajanie się. Podcinanie niesfornych końców sprawia, że włosy wyglądają zdrowiej i rozczesują się łatwiej. Preparaty na rozdwojone końcówki włosów cieniowanych Dodatkowym wzmocnieniem włosów cieniowanych będzie stosowanie preparatów na rozdwojone końcówki. Dostępne w postaci olejków, fluidów i mgiełek najczęściej zawierają witaminę A, E, kwas hialuronowy i ekstrakty roślinne np. olejek z awokado . Kwas oleinowy zawarty w awokado przeciwdziała wypadaniu włosów i pobudza ich wzrost. Olejek na końcówki można stosować codziennie na mokre lub suche włosy. Niewielką ilość produktu (wielkości ziarnka grochu), wciera się we włosy i pozostawia do wyschnięcia. Włosy do ramion – szampon i odżywka do włosów cieniowanych Jeżeli włosy mają rozdwojone końcówki i wypadają, najlepiej wybierać szampony i odżywki do włosów zniszczonych z tendencją do wypadania, np. ze skrzypem polnym . Jeśli...