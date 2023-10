Czy również nie możesz doczekać powrotu do normalności oraz podróży (na razie, tylko krajowych) tak jak my? Po wielu tygodniach siedzenia w domu warto przygotować się na ten wyjątkowy moment! Postanowiliśmy zdradzić wam nasze nowe kosmetyczne odkrycia i stworzyliśmy listę ulubionych produktów. Znajdziecie w niej zarówno kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała, paznokci, jak i cudowną paletkę cieni do powiek! W obecnej sytuacji chcemy wspierać lokalne firmy (a co za tym idzie, naszą gospodarkę), dlatego wybraliśmy produkty polskiej marki kosmetycznej Eveline Cosmetics. Pamiętajcie, to, od kogo kupujecie, ma zawsze znaczenie. Dlatego gorąco was zachęcamy do przyłączenia się do akcji #kupujepolskie! :) Co więcej, obecnie są w promocji nawet -50%! A teraz, nadszedł czas przedstawić nasze kosmetyczne hity!

Żel Aloe Vera 99% Eveline Cosmetics

Twoim problemem jest sucha i szorstka w dotyku skóra? Powinien spodobać ci się ultranawilżający żel Eveline Cosmetics, który został opracowany na bazie 99% naturalnego aloesu. Błyskawicznie poprawia poziom nawodnienia skóry, redukując przesuszenia, szorstkość i objawy podrażnień. Jak to możliwe? Naturalny aloes zawiera niezbędne dla skóry witaminy A, C i E, oligoelementy i aminokwasy, które uelastyczniają i wzmacniają naskórek. Dba o naturalną barierę ochronną skóry, dzięki czemu zwiększa się jej odporność na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych. Żel Aloe Vera 99% Eveline Cosmetics posiada również innowacyjny ALOE HYDRA-DEEP SYSTEM™, który chłodzi, przynosi ulgę podrażnionej skórze oraz przyspiesza procesy regeneracyjne naskórka. Kolejny plus? Jest to produkt vegan friendly!

Żel od Eveline jest multifunkcyjnym kosmetykiem, który:

z powodzeniem zastępuje balsam do ciała – nawilża i wygładza

– nawilża i wygładza działa jak nawilżający krem do twarzy - natychmiast przynosząc ulgę przesuszonej skórze i łagodząc objawy podrażnienia

- natychmiast przynosząc ulgę przesuszonej skórze i łagodząc objawy podrażnienia można stosować jak kojącą maskę , przyspiesza procesy regeneracyjne naskórka

, przyspiesza procesy regeneracyjne naskórka zapewnia idealne ukojenie po opalaniu, depilacji i goleniu oraz przyjemne uczucie chłodzenia na skórze

oraz przyjemne uczucie chłodzenia na skórze może zastąpić łagodzące serum do twarzy

Co więcej, z użyciem Aloe Vera 99% Eveline Cosmetics możesz łatwo i szybko zrobić swój własny żel antybakteryjny! Do miseczki nalej 1 miarę żelu oraz 2 miarki spirytusu (min. 90%). Dokładnie wymieszaj i przelej do podręcznej buteleczki. Gotowe!

Cena regularna - 22,49 zł, cena promocyjna - 17,49 zł!

Krem ratunkowy Egyptian Miracle

Kleopatra i Nefretete są od wieków znane ze swojej wyjątkowej urody. Obie królowe bardzo o siebie dbały i uwielbiały zabiegi pielęgnacyjne oparte na mocy naturalnych składników. Drogocenne olejki, miód czy propolis były podstawą codziennej pielęgnacji oraz dawały spektakularne efekty. Starożytni poeci nie mogli ukryć zachwytu nad urodą Egipcjanek! Dziś coraz częściej szukamy naturalnych rozwiązań i wracamy do źródeł.

Kosmetykiem bazującym na 100% naturalnej formule jest krem ratunkowy Egyptian Miracle. Zawiera wyłącznie 7 dobroczynnych składników: oliwę z oliwek, miód, olej słonecznikowy, propolis, mleczko pszczele, pyłek pszczeli i wosk pszczeli. Ich wyjątkowe działanie znane jest od wieków, ale dopiero teraz, dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, zostały one połączone w jeden krem o niezwykłych możliwościach. Jego formuła pod wpływem ciepła rąk zamienia sidę w ultraodżywczy olejek, który kompleksowo pielęgnuje skórę twarzy, ciała oraz włosy.

Egyptian Miracle łączy w sobie właściwości aż 7 kosmetyków: głęboko odżywczego kremu do twarzy, wygładzającej maseczki, nawilżającego kremu pod oczy, odżywczego balsamu do ust, regeneracyjnego kremu do rąk, profesjonalnego kosmetyku zmniejszającego widoczność blizn i rozstępów oraz silnie naprawczej odżywki do włosów. Jest uniwersalnym kosmetykiem, który zawsze powinien być pod ręką. Będzie również idealny w podróży – zamiast kilku produktów do pielęgnacji ciała i twarzy, wystarczy ci tylko jeden – krem ratunkowy Egyptian Miracle.

Cena regularna - 17,99 zł, cena promocyjna - 14,99 zł!

Paletka cienie do powiek RUBY GLAMOUR

Metaliczny połysk topazu i bursztynu, zniewalający koral, a może delikatny, różowy kwarc? Paleta Ruby Glamour to połączenie pięknych cieni inspirowanych szlachetnymi kamieniami z doskonałą jakością! Z nową paletką od Eveline stworzysz wysublimowany i modny makijaż. Różowo-brązowa kolorystyka jest idealna zarówno do dziennego make-up, jak i wieczorowego. W palecie znajduje się dwanaście mocno napigmentowanych cieni o matowych i metalicznych wykończeniach. Tylko od ciebie zależy, czy postawisz na delikatny makijaż w odcieniach ciepłego brązu, czy np. wyraziste smokey eyes w kolorze wiśni albo śliwki. A możliwości jest jeszcze więcej! Cienie łatwo się blendują, dlatego stworzenie „chmurki” będzie niezwykle proste. Kolejnym plusem paletki Ruby Glamour jest eleganckie i porządne opakowanie z lusterkiem oraz dwustronnym pędzelek.

Wniosek? Jeśli lubisz malować oczy, paleta cieni Ruby Glamour to must-have na lato!

Cena regularna - 44,99 zł, cena promocyjna - 25,65 zł!

BIO POWER Naturalny utwardzacz od Eveline Cosmetics

Każdego dnia narażamy delikatną płytkę naszych paznokci na liczne urazy, które uszkadzają jej powierzchnię. Zazwyczaj zbyt późno zdajemy sobie sprawę, w jaki sposób powinniśmy pielęgnować je, aby zapobiec pęknięciom i niepożądanym ubytkom. Dlatego warto zapobiegać problemom i zacząć wzmacniać paznokcie już dziś! Pomoże nam w tym BIO POWER naturalny utwardzacz eliminujący wszystkie symptomy słabej płytki.

Naturalny utwardzacz to wegańska odżywka - ratunek dla kruchych i łamliwych paznokci, składa się w 80% ze składników pochodzenia naturalnego. Formuła jest bogata w ekstrakty z SUPER-FOODs (brokuł, jarmuż), w których znajduje się ogromna ilość witamin i minerałów oraz pochodzące z upraw ekologicznych olejki (BIO-MONOI, BIO-KOKOS, BIO-KONOPIE). Natomiast skrzyp polny posiada najwięcej łatwo przyswajalnej i wzmacniającej krzemionki, która wpływa na zdrowy wygląd paznokci. Składniki aktywują naturalne mechanizmy naprawcze, stymulują ich odnowę i wzrost. Problemy nierównej płytki, rozdwajania, mikroubytków, braku połysku zostają wyeliminowane, a paznokcie stają się mocne i odporne na uszkodzenia. Jak stosować BIO POWER naturalny utwardzacz? Aplikuj 1 lub 2 warstwy na dokładnie oczyszczoną powierzchnie płytki. Najlepszy efekt osiągniesz po 14-dniowy programie naprawczym.

Cena regularna - 12,59 zł, cena promocyjna - 8,99 zł!

Wszystkie kosmetyki dostępne są w sklepie internetowym www.eveline.pl, który oferuje dostawy na terenie całej Polski!

A teraz, czas na najlepszą część, czyli rabaty!

Kosmetyki do makijażu zostały przecenione nawet do - 50% w sklepie internetowym marki.

Kosmetyki do pielęgnacji zostały przecenione nawet do -30% w sklepie internetowym marki. Jeśli szukasz pomysłu na prezent z okazji Dnia Matki, to właśnie go znalazłaś! :)

Co więcej, jeśli zrobisz zakupy za 120 zł, dostawa będzie gratis! Dodatkowo, będziesz mogła kupić płyn antybakteryjny za 1 gr.

Lepiej się jednak pospieszyć i nie ociągać się z zakupami, ponieważ promocja trwa od 16.06 do 31.05!

