Kosmetyki żelowe, bez których nie wyobrażamy sobie naszej kosmetyczki. Przedstawiamy top 5 redakcji Party.pl

Kosmetyki w żelowej formie to jeden z największych kosmetycznych trendów ostatnich lat. Kremy-żele bosko nawilżą twoją skórę, przy okazji jej nie obciążając. Postanowiliśmy zebrać dla was najlepsze propozycje takich kosmetyków dostępne na polskim rynku. Oto one!

1. MIYA, Nawilżający żel-booster z peptydami. Ekspresowo nawilża, wygładza, koi. Ujędrnia, rozświetla, poprawia wygląd skóry. Zmniejsza widoczność zmarszczek i naczynek. Dzięki połączeniu wodnej, żelowej konsystencji i skoncentrowanego działania boostera działa ekspresowo i skutecznie. Natychmiast się wchłania, dostarczając skórze i uwalniając w niej cenne składniki aktywne, bez obciążania i uczucia lepkości.

Cena to 34,99 zł

2. NEUTROGENA® Skin Detox Nawilżający żel do twarzy 2w1 to lekki, aksamitny żel zawiera unikalne połączenie składników aktywnych chroniących przed zanieczyszczeniami, w tym silnego antyoksydantu, który tworzy powłokę ochronną przed mikrocząsteczkami zanieczyszczeń, oraz peptydów wzmacniających komórki skóry, aby regenerować dla efektu młodzieńczej cery. Skóra jest chroniona, zregenerowana i naturalnie rozświetlona.

Cena to 49,99 zł.

3. Kolejna perełka na naszej liście to AquaShot Ultra od Soraya – lekki hydrożel do cery suchej i wrażliwej. Zastrzyk nawilżenia dla cery suchej i wrażliwej! Wysoko zmineralizowana wulkaniczna woda termalna wspomaga prawidłowe nawilżenie Twojej skóry. Chlorella jest źródłem dobroczynnego działania aminokwasów, zabezpiecza skórę przed utratą wody. Naturalna betaina pozostawia skórę gładką i długotrwale nawilżoną, a d-pantenol i alantoina – skutecznie koją i łagodzą podrażnienia.

Cena to ok. 12 zł za opakowanie.

4. DERMIKA ALGOSENSE ALPHA HYDRO to krem-żel matująco-nawilżający do twarzy na dzień. Zaufaj sile natury i odmień swoją skórę dzięki unikalnym formułom Algosense alphaHydro: alpha... to zawartość drogocennego ekstraktu z algi, alpha… to działanie na powierzchni i w głębszych warstwach skóry, alpha… to zachwycające efekty dzięki ciekłokrystalicznej formule. Algosense alphaHydro to seria zainspirowana unikalnym potencjałem alpha organizmów świata roślin - alg. Ciekłokrystaliczne formuły, biozgodne z budową skóry, kryją w sobie bogactwo nawilżającej ALGI CZERWONEJ. Dzięki niej, Algosense alphaHydro zapewnia efekt natychmiastowego i długotrwałego nawilżenia oraz poprawy jędrności.

Cena to 79,99 zł.

5. Galenic Aqua Infini to odświeżający krem przynoszący uczucie niespotykanego komfortu, nawet najbardziej suchej skórze. Odżywczy, aksamitny krem, niosący świeżość i nawilżenie, z kwiatowymi nutami lotosu i piwonii oraz ciepłą bazą piżma i ambry. Zapewnia głębokie nawilżenie oraz intensywne odświeżenie skóry twarzy.

„Płynna pielęgnacja” o niezwykle świeżej i lekkiej konsystencji. Mikrokapsułki olejków tworzą niewidoczną warstwę, która zapewnia skórze intensywne nawilżenie. Formuła zawiera kwas hialuronowy, który widocznie poprawia napięcie skóry.

Cena to ok. 120 zł za opakowanie.