Amazon.pl, we współpracy z IBRiS przeprowadził badanie, w którym sprawdził, czy Polacy nadal są tradycjonalistami w kwestii świąt, jakie emocje towarzyszą im w tym czasie oraz jaki mają stosunek do prezentów. Jakie były wnioski? Ciekawe. Bo choć coraz więcej Polaków marzy o tym, by spędzić święta mniej tradycyjnie, z dala od domu – ponad ¼ badanych (26 proc.) chciałaby wyjechać do ciepłych krajów lub w góry np. na snowboard, to jednak wciąż większość z nas chce je przeżyć z bliskimi i rodziną.

Prezenty są dla nas ważne. Aż 44 proc. Polaków kupuje je w sklepach internetowych, a 67 proc. uważa, że dzięki zakupom online może znacznie łatwiej i szybciej kupić wymarzone upominki. W tym roku Polacy planują na nie wydać średnio 650 zł.

Co ciekawe, niezmiennie od lat, Polacy znajdują pod choinką skarpety! Jak wynika z raportu Amazon.pl, przygotowanego we współpracy z Instytutem Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS, skarpetki to wciąż jeden z najczęściej dawanych prezentów. Aż 20 proc. Polaków znalazło je rok temu pod choinką. Dlatego właśnie Amazon.pl postanowił stworzyć w tym roku, wspólnie z marką Rainbow Socks, limitowaną edycję skarpetek nawiązującą do tradycji z różnych regionów Polski. Kolekcja inspirowana jest lokalnymi wzorami – łowickim, góralskim i kaszubskim. Zestawy skarpetek dostępne są na Amazon.pl z szybką i darmową dostawą dzięki Amazon Prime, a cały dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na cele charytatywne. Cena zestawu skarpetek to 49,99 zł.

mat. prasowe

Polacy zapytani co chcieliby dostać od bliskich na święta, mówili także o pieniądzach i kartach podarunkowych. Marzymy też o kosmetykach, perfumach, ubraniach, książkach oraz ozdobnych świecach. Najczęściej doceniamy prezenty, które są praktyczne i niespodziewane, niszowej i lokalnej marki oraz mają rozsądną cenę. Oczywiście, pod choinką zdarzają się wpadki - ponad połowa Polaków czasem otrzymuje nietrafione prezenty. Zazwyczaj są one przechowywane ze względów sentymentalnych (nie wypada wyrzucić), ale co czwarty zapytany przekazuje taką rzecz komuś z rodziny, a co piąty - sprzedaje w serwisie aukcyjnym.

Wyniki badania zostały zaprezentowane przez Katarzynę Pakosińską i Małgorzatę Ohme podczas spotkania w Warszawie. Goście wzięli też udział w warsztatach z samodzielnego robienia świec – każdy mógł wybrać swoje ulubione naczynie, kolor, zapach i ozdoby, by stworzyć kompozycję najlepiej oddającą świąteczny klimat.