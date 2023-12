Zmiany w TVP, które wydają się nieuniknione po wyborach parlamentarnych, zbliżają się wielkimi krokami. Politycy związani z nową większością sejmową przekonują, że niedługo w Telewizji Polskiej dojdzie do rewolucji. Niektórzy pracownicy mediów publicznych już zdążyli złożyć wypowiedzenia. Wciąż mówi się o nadchodzących zwolnieniach, a wśród kandydatów, którzy mają opuścić budynek przy Woronicza, wymienia się m.in. Magdalenę Ogórek oraz Idę Nowakowską. Właśnie dowiedzieliśmy, że TVP zdejmuje program, który emituje od blisko trzech dekad.

To koniec „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…” TVP

TVP od 1996 roku nadaje program „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…”. Format ma nieść pomoc rodzinom osób zaginionych. Widzowie mogą w nim zobaczyć dokumenty z archiwów, materiały reporterskie, a także rozmowy z bliskimi poszukiwanych. W każdym wydaniu przedstawia się od czterech do sześciu takich przykrych spraw. Warto zaznaczyć, że pomoc w ramach produkcji jest bezpłatna.

Z mediów społecznościowych dowiedzieliśmy się, że po blisko trzech dekadach program znika z anteny. Na oficjalnym profilu facebookowym formatu w poniedziałek, 18 grudnia pojawił się wpis, w którym przekazano, że w 2024 roku widzowie nie zobaczą już „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…”.

Otrzymaliśmy informację, że z przyczyn niezależnych od naszej redakcji, Telewizja Polska nie planuje dalszego finansowania naszych działań w roku 2024. Decyzja, która zapadła, nie tylko wiąże nam ręce co do dalszych działań, ale jest dla nas niezrozumiała i druzgocąca. Nadal wierzymy, że w Telewizji Publicznej jest jeszcze miejsce dla programów niosących realną pomoc – czytamy w oświadczeniu.

W dalszej części wpisu redakcja zaznaczyła, że przez lata pracy nad programem „tysiące widzów otrzymało pomoc w nagłośnieniu informacji o zaginięciu ich bliskich oraz wsparcie w tych najtrudniejszych momentach”. Twórcy przypomnieli, że „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…” to jedyna produkcja w kraju poświęcona osobom zaginionym.

Wiemy, że wiele spraw zaginięć nadal nie udało się wyjaśnić, a przed nami jest jeszcze sporo pracy. Jesteśmy pierwszym i jedynym programem w całości poświęconym tematyce zaginięć w Polsce. Nie raz udowodniliśmy, że przekazywanie informacji przez nasz program ma sens i działa. Wiele spraw udało się rozwiązać dzięki waszemu zaangażowaniu – dodano.

Ostatnie wydanie „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…” ma zostać wyemitowane 30 grudnia. Program pojawia się w TVP3 w soboty o godzinie 22:55. Telewizja Polska obecnie przechodzi wielkie zmiany. Przypominamy, że gwiazda TVN przechodzi do TVP. Wygląda na to, że to dopiero początek rewolucji.