Produkty z retinolem to pozycja obowiązkowa w każdej kosmetyczce. Składnik jest aktywną postacią witaminy A i stymuluje regenerację komórek w głębokich warstwach skóry, dlatego stosowany jest głównie w kuracjach odmładzających. Sprawdza się również do rozjaśniania przebarwień potrądzikowych i posłonecznych. Walka z tymi pierwszymi trwa u mnie od kilku miesięcy od zakończenia terapii farmakologicznej na trądzik. W celu ich zniwelowania oraz wygładzenia drobnych linii zaczęłam stosować nowe serum na noc Revitalift Laser Pure Retinol od L'Oréal Paris.

Serum na noc z czystym retinolem Revitalift Laser Pure Retinol od L'Oréal Paris

Nocne serum Revitalift Laser przeznaczone jest głównie do redukowania zmarszczek (również tych głębokich) i spowalniania procesu starzenia. Jego formuła zawiera czysty retinol o stężeniu 0,2% oraz kwas hialuronowy i naturalne olejki. Ma bardzo lekką, płynną konsystencję, która szybko wchłania się w skórę. Początkowo należy stosować kosmetyk przez dwie noce w tygodniu, a po siedmiu dniach częstotliwość można zwiększyć do co drugiej nocy. Następnie, po kolejnym tygodniu, śmiało można po nie sięgać już co noc. Ograniczenia wynikają z konieczności przyzwyczajenia skóry do intensywnego działania retinolu, by nie pojawiły się na niej podrażnienia oraz przesuszenie.

Intensywnie Wypełniający Krem Anti-Age na Dzień SPF 50 Revitalift Filler od L'Oréal Paris

Każdorazowo po serum konieczne jest też nałożenie kremu nawilżającego, a na drugi dzień dodatkowo kosmetyku z filtrem przeciwsłonecznym, najlepiej z tej samej serii, czyli kremu Revitalift Filler z SPF 50 od L'Oréal Paris. Produkt ma aksamitną i bogatą konsystencję, która nie pozostawia na skórze tłustego filmu ani nie bieli jej, jak to się często zdarza w przypadku kremów z ochroną przeciwsłoneczną. W jego skład wchodzi makro, mikro i mikrowypełniający kwas hialuronowy, dzięki czemu nawilża i ujędrnia skórę oraz redukuje zmarszczki na czole, bruzdy nosowo-wargowe i kurze łapki.

Efekty testu

Zarówno serum Revitalift Laser Pure Retinol, jak i krem z SPF 50 Revitalift Filler stosowałam przez tydzień co drugi dzień. Mam dość wrażliwą cerę naczynkową, jednak regularnie stosuję kosmetyki z retinoidami, dlatego po serum od razu zaczęłam sięgać z częstotliwością zalecaną dopiero po siedmiu dniach stosowania. Kosmetyk tuż po nałożeniu daje uczucie nawilżenia. Nie spowodował u mnie żadnych podrażnień, a po kilku aplikacjach obu produktów z serii Revitalift mam wrażenie, że cera zyskała nieco więcej blasku oraz jest wygładzona. Po tak krótkim czasie nie zauważyłam rozjaśnienia przebarwień, ale dzięki odżywczym formułom wydają się one minimalnie mniej widoczne na dobrze nawilżonej skórze.

Recenzje Wizażanek

Oba produkty testowane były również przez Wizażanki i zdobyły setki pozytywnych opinii. Finalnie serum Revitalift Laser Pure Retinol ocenione zostało na 4,6/5, a 67 proc. Recenzentek wyraziło chęć zakupienia go ponownie. Krem Revitalift Filler SPF 50 zdobył jeszcze wyższą notę. Wizażanki jego działanie oceniły na 4,7/5 i aż 85 proc. z nich chętnie ponownie po niego sięgnie.

„Serum ma bardzo przyjemny, wręcz ekskluzywny zapach. Po miesiącu stosowania go widzę poprawę kondycji mojej skóry. Jest bardziej napięta, świetnie nawilżona i gładka. Nie ma też mowy o pieczeniu czy zaczerwienieniu” - napisała Tinaaa1987.

„Serum to moja nowa miłość. Po pierwszym tygodniu skóra zaczęła się delikatnie złuszczać, ale uznałam to za naturalną reakcja na retinol. Cera dokładnie się oczyściła i wygląda na wypoczętą oraz faktycznie linie zmarszczek są płytsze” - oceniła kaniakara.

„Krem ma bardzo przyjemną konsystencję, jest treściwy i dobrze nawilża. Efekty są zadziwiające - skóra jest napięta i wygląda zdecydowanie lepiej. Plusem jest też delikatny, przyjemny zapach” - napisała lilianaablog.

„Po tygodniu stosowania kremu skóra jest bardziej jędrna i wygładzona, a zmarszczki mniej widoczne. Konsystencję, miły zapach i wydajność oceniam zdecydowanie na piątkę. Kosmetyk jest też świetny pod makijaż” - skomentowała nietypowamadzia.

Materiał powstał z udziałem marki L'Oréal Paris