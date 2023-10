Czy dobre kosmetyki muszą być drogie? Nie! Polska marka FLOSLEK od 26 lat udowadnia, że doskonała jakość i niska cena mogą iść w parze. Ich kultowy żel do powiek i pod oczy ze świetlikiem lekarskim zna chyba każda urodomaniaczka :). Dziś w ofercie FLOSLEK jest kilkanaście wariantów tego znanego i lubianego produktu w połączeniu m.in. z polskimi ziołami: rumiankiem, chabrem bławatkiem, babką lancetowatą, arniką. Jednak FLOSLEK ma zdecydowanie więcej kosmetycznych perełek w swojej ofercie! Do tego jest marką, która dba o ekologię i jest na bieżąco ze światowymi trendami w urodzie. Redakcja Party.pl zawsze stara się wspierać polskie, innowacyjne firmy, dlatego przygotowaliśmy dla was przegląd must-have’ów od FLOSLEK!

FLOSLEK, czyli polska i ekologiczna marka

Zanim przejdziemy do perełek FLOSLEK, warto pokazać filozofię tej wyjątkowej marki. Wszystkie kosmetyki – od pomysłu po gotowy produkt – powstają w siedzibie firmy w podwarszawskim Piasecznie. Receptury kosmetyków FLOSLEK czerpią z dobrodziejstw natury, dlatego aż 2/3 z nich to produkty wegańskie. Co ciekawe, nazwa firmy pochodzi od łacińskiego słowa flos, które oznacza… kwiat! FLOSLEK był pierwszą marką w Polsce, która wprowadziła na rynek kosmetyki w ekologicznych opakowaniach typu refill. O co w tym chodzi? Słoik może być używany wielokrotnie, dokupuje się jedynie wymienny wkład z kosmetykiem. Dzięki temu zużywa się, aż o 80% mniej plastiku i 60% mniej papieru w porównaniu z tradycyjnym opakowaniem! A refill w 100% nadaje się do recyclingu. Takie rozwiązanie zastało zastosowane w pierwszych trzech liniach kosmetyków: LIFT effect, NACZYNKA pro oraz COLLAGEN up.

Kosmetyki SKIN care EXPERT SPHERE - 3 D

Jeśli interesujesz się pielęgnacją skóry, na pewno słyszałaś o K-Beauty. Koreańskie rytuały pielęgnacyjne i stworzone na ich potrzeby kosmetyki podbiły niemal cały świat. Czy wiesz, że FLOSLEK stworzył koncentraty, kremy sferyczne i maski w duchu wieloetapowej, azjatyckiej pielęgnacji? Kosmetyki z linii SKIN care EXPERT SPHERE-3D są wyjątkowe pod każdym względem! Gama produktów z kwasem hialuronowym, koenzymem Q10 i witaminą C umożliwia stworzenie własnego, spersonalizowanego zestawu, dopasowanego do potrzeb skóry. Można dowolnie miksować kosmetyki i składniki aktywne i połączyć w pielęgnacji np. Sferyczny krem z kwasem hialuronowym z Energy Koncentratem z witaminą C i uzupełnić Nocną maską aktywnie regenerującą z Koenzymem Q10. Nam bardzo przypadło to spersonalizowane rozwiązanie do gustu, ponieważ każda z nas najlepiej wie, czego potrzebuje jej skóra!

Serum do powiek i pod oczy ze świetlikiem i kofeiną

Jeśli jesteś fanką kultowego żelu do powiek i pod oczy ze świetlikiem lekarskim to powinien spodobać ci się ten kosmetyk! Serum do powiek i pod oczy ze świetlikiem i kofeiną jest prawdziwym „zabójcą” sińców pod oczami. Uwielbiamy ten produkt za specjalny aplikator w kulce, który masuje i przyjemnie chłodzi skórę wokół oczu. Efekt? Skóra staje się bardziej promienna i wypoczęta, a opuchlizna i sińce pod oczami widocznie zmniejszone. Serum zapobiega również powstawaniu zmarszczek. Jeśli często zarywasz nocki, ten kosmetyk to po prostu must-have!

Nawilżające nowości FLOSLEK - mgiełka i żele

Ludzka skóra ZAWSZE potrzebuje nawilżenia — nie ma to znaczenia, czy masz naście, czy więcej lat. Dlatego ciągle testujemy nawilżające kosmetyki, żeby znaleźć dla was (i dla nas :)) te najlepsze. Naszym najnowszym odkryciem są mgiełki oraz żele FLOSLEK, wypełnione ekstraktami roślinnymi i składnikami pochodzenia naturalnego, takimi jak aloes, ogórek, róża, peonia, earth marine water, kwas hialuronowy. Są zamknięte w przesłodkich opakowaniach, które aż chce się używać! Żele mają konsystencję galaretki i są kosmetykami 2 w 1 – można je stosować jako krem na dzień i noc oraz jako całonocną maseczkę. Po ich użyciu skóra jest gładka, nawilżona i promienna. Natomiast mistLOVE to wielozadaniowa, bezalkoholowa mgiełka do twarzy, ciała i włosów. Wzmacnia nawilżające działanie kremu, odświeża makijaż, chłodzi napięte ciało, dyscyplinuje odstające kosmyki i pozostawia piękny, subtelny zapach bez obciążania skóry. Opakowanie mgiełki jest małe i poręczne, dzięki czemu będziesz mogła je zabrać wszędzie ze sobą. Co więcej, zarówno żele, jak i mgiełki są wegańskie!

Obiecujemy, że zakochasz się w tych produktach! W końcu to żeLOVE i mistLOVE :).

