Krzysztof Gojdź zamieścił na swoim facebookowym profilu ranking najpiękniejszych polskich modelek. Kto, - według znanego chirurga plastycznego gwiazd - jest absolutnym numerem jeden? Okazuje się, że zaszczytne pierwsze miejsce przypadło... Joannie Krupie! To właśnie uroda Joasi spotkała się z największych zachwytem ze strony Krzysztofa Gojdzia. Dlaczego?

Joanna Krupa - uwielbiam Aśkę za styl życia i bycia normalną, fajną dziewczyną bez zadęcia towarzyszącego niektórym polskim celebrytkom. Kiedy Aśka wpada do mnie, zawsze tryska energią. Wyznaje tę samą zasadę co ja: "Wali mnie to, co inni o mnie mówią! Żyję tak, jak chcę, bo to moje życie". I wręcz kipi tym życiem!! To jest też mój styl życia, który kocham i którym żyję. Brawo Asia! Mój piesio ślepotek Cosmo dziękuje za serce i wsparcie, które dajesz jego kolegom.