Nie ulega wątpliwości, że Dawid Podsiadło jest jednym z najczęściej obecnie słuchanych artystów w Polsce. Jego utwory biją rekordy popularności, a artyście udało się też m.in. wyprzedać koncert na największym stadionie w Polsce - PGE Narodowym w Warszawie. Niestety, nie wszystkim przypada do gustu jego muzyka i z tego powodu Dawid Podsiadło znalazł się w centrum niemałej afery... Teraz w sprawie wypowiedział się Krzysztof Cugowski. Kolejna szpila, a może tym razem pochlebstwa?

Dawid Podsiadło jest na absolutnym topie polskich artystów młodego pokolenia: nic dziwnego, że jako pierwszy współczesny muzyk Podsiadło zdobył 3 miliony miesięcznych słuchaczy na Spotify, a w ubiegłym roku na Stadionie Narodowym odbył się jego koncert - największy w historii tego obiektu.

Niestety, twórczość Dawida Podsiadły nie wszystkim jednomyślnie przypada do gustu. W maju tego roku o nieprzychylny komentarz pod adresem muzyka pokusił się nieco starszy kolega z branży estradowej, Maciej Maleńczuk:

Nie podoba mi się, że Podsiadło zapełnia stadiony, z kolei sanah może je zapełniać. Podsiadło mi się nie podoba. Uważam, że jest merkantylny do szpiku kości. Jako młody człowiek mógłby chociaż otrzeć się o coś kur** ambitniejszego. Generalnie jest to zdolny chłopak. Tam się wszystko zgadza. Ale nie jest wart tego, żeby zapełniać stadiony. Być może dla osób, które na te koncerty chodzą, będzie to największe przeżycie w życiu. Nie sądzę jednak

- powiedział jakiś czas temu Maciej Maleńczuk Marcinowi Mellerowi w programie ''Mellina''.