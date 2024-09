Roksana Węgiel i Kevin Mglej już od ponad tygodnia są oficjalnie małżeństwem. 25 sierpnia odbył się długo wyczekiwany przez nich ślub. Zakochani przysięgali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni. To właśnie do tego wydarzenia nawiązał Kuba Wojewódzki, który słynie z ciętych żartów i ostrego języka. Dziennikarz wymownie powiedział, co o tym wszystkim myśli.

Kuba Wojewódzki zadrwił ze ślubu Roxie Węgiel i Kevina Mgleja

Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzbudzali ogromne zainteresowanie mediów ze względu na fakt, że piosenkarkę i tekściarza dzieli spora różnica wieku i 28-latek jest już tatą. Mimo to zakochani nie przejmowali się słowami innych i budowali wspólną przyszłość. O tym, że Roxie jest mężatką i wzięła ślub cywilny ze swoim ukochanym, zrobiło się głośno po tym jak w marcu celebrytka w zarejestrowanej na siebie firmie dokonała ważnego wpisu i zmieniła swoje nazwisko na Węgiel-Mglej. 19-latka od tego momentu w wymowny sposób oznajmiała, że zmienił się jej stan cywilny. Wówczas wyszło również na jaw, że zakochani mają już ustaloną datę ślubu kościelnego.

Para powiedziała po raz drugi "tak", 25 sierpnia w kościele na Podkarpaciu. Zakochani chcieli, żeby cała ceremonia utrzymana była w tajemnicy, a o miejscu przyjęcia nie wiedzieli nawet najbliżsi! Roksana Węgiel na ślubie zachwyciła, aż trzema kreacjami i ciężko było oderwać od niej wzrok. Wiele osób uważa, że 19-letnia piosenkarka jest za młoda na ślub, a w tym temacie wymownie wypowiedziała się nawet mama Roxie- Edyta Węgiel.

Nie tylko ona postanowiła odnieść się do wieku nowożeńców. Kuba Wojewódzki, który znany jest z ciętego języka, również postanowił wypowiedzieć się w tym temacie.

19-letnia Roksana Węgiel i 28-letni Kevin Mglej wzięli ślub w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni. To zrozumiałe. Jak się bierze ślub w takim wieku, to potrzeba dwoje świętych, żeby to ogarnąć - napisał Kuba na łamach 'Polityki'.

Myślicie, że Roxie mu odpowie?

