Choć Rafał Maślak przez długi czas zapewniał, że nie chce, by jego dziewczyna straciła prywatność przez jego popularność, teraz najwyraźniej zaczyna zmieniać zdanie w tej kwestii. Model od ponad dwóch lat związany jest z modelką i uczestniczką wyborów Miss Wielkopolski - Kamilą Nicpoń. W wywiadach wielokrotnie wspominał, że nie chce narażać wybranki swojego serca na falę hejtu, która na pewno zostanie skierowana w jej kierunku. Tydzień temu Maślak pokazał swoje zdjęcie w towarzystwie ukochanej. Zobacz też: Rafał Maślak zaskakuje szczerym wyznaniem: Nie uprawiam seksu na...

Pod fotografią od razu pojawiła się lawina pozytywnych komentarzy:

Pasujecie do siebie.

Piękna dziewczyna, naturalna, wydaje się bardzo sympatyczna i skromna. I tak powinno być!

Wasze dzieci będą kolejnymi misterami.

Jak Was razem widzę to po prostu nie mogę się na Was napatrzeć. Jesteście tak idealną i kochającą się parą. Zazdrość to nic dobrego, ale ja zazdroszczę Wam tego uczucia tylko i wyłącznie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Życzę Wam, żeby ta miłość nigdy Was nie opuściła, bo tak ciężko w tych czasach o coś tak pięknego Kochani.