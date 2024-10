Najnowszy odcinek "Rolnik szuka żony" już za nami. W piątej odsłonie randkowego hitu Telewizyjnej Jedynki wyszło na jaw, że kandydatka Rafała skrywa przed nim kolejną tajemnicę! Dopiero co rolnik dowiedział się, że Magdalena nie wspomniała w liście, że przez kilka lat była w związku małżeńskim, a teraz okazuje się, że 33-latka skrywa przed nim jeszcze jeden sekret. Do tej pory fani programu stawali w obronie Magdaleny, ale po emisji ostatniego odcinka pojawiło się mnóstwo gorzkich komentarzy na temat jej zachowania.

W połowie września wystartowała jedenasta edycja "Rolnik szuka żony", a w minioną niedzielę Telewizyjna Jedynka wyemitowała piąty już odcinek uwielbianego przez widzów programu. W najnowszej odsłonie hitu widzowie mogli zobaczyć, jak kandydaci i kandydatki radzą sobie z pracami na gospodarstwie. U kandydatów Agaty z "Rolnik szuka żony" pojawiły się pierwsze wątpliwości, a kandydat Wiktorii skradł jej pierwszego buziaka. To jednak nie koniec koniec! Sporo emocji wśród widzów wywołał wątek Rafała i jednej z jego kandydatek. Rafał zaprosił do swojego domu Magdalenę, Anetę i Dominikę. Już na etapie randek wyszło na jaw, że Magdalena nie wspomniała w liście że miała męża- wówczas pozostałe kandydatki zaczęły ostro ją krytykować. Fani "Rolnik szuka żony" stanęli murem za kandydatką Rafała i ich zdaniem pomimo sekretu pokazała, że najbardziej zależy jej na rolniku. Nikt nie spodziewał się jednak tego, że Magdalena skrywa przed Rafałem kolejną tajemnicę!

Później Magdalena przed kamerą powiedziała wprost, że gdyby napisała w liście, że była w związku małżeńskim to nie wiadomo, czy rolnik wybrałby ją do programu.

Chciałam żeby to była niespodzianka niż rozczarowanie

Co ciekawe, nagle w trakcie rozmowy Rafałem Magdalena wypaliła, że ma jeszcze jedną tajemnicę.

Jest jeszcze jedna rzecz, którą bym chciała powiedzieć, ale to nie jest temat przy kamerach. To jest bardzo intymna sprawa natomiast uważam, że to nie jest straszne

wyznała tajemniczo.