Piotr Mróz zyskał szeroką rozpoznawalność dzięki roli starszego aspiranta Jakuba Roguza w serialu "Gliniarze", w którym występuje od 2017 roku. Pojawił się również w takich produkcjach jak "Klan", "M jak miłość", "Na Wspólnej" i "Pierwsza miłość". Z kolei w 2021 roku zwyciężył w 12. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", tańcząc w parze z Hanną Żudziewicz.

Aktor otwarcie mówi też o swoim przywiązaniu do wiary i tradycji katolickiej. Ostatnio wypowiadał się m.in. na temat wizyt duszpasterskich, podkreślając, że jest zwolennikiem przyjmowania księdza po kolędzie. Jego wypowiedzi w kontekście wiary zawsze wzbudzają mnóstwo emocji wśród internautów, jednak Mróz pozostaje wierny swoim przekonaniom i chętnie dzieli się nimi w mediach społecznościowych. Teraz w rozmowie z naszą reporterką odniósł się do osób, które hejtują jego podejście w tej sprawie.

Piotr Mróz podczas wywiadu z Angeliką Bielską przyznał wprost, że jest zdziwiony, iż ludzie znajdują w ogóle czas na hejtowanie w sieci i chcą tracić na to energię. Ponownie podkreślił także, jak ważna jest dla niego wiara i co mu daje Bóg.

Ja w ogóle się dziwię, że w ogóle ludzie znajdują czas (żeby hejtować - przyp. red.). (...) Ludzie nie wierzą - ich sprawa. Nic mi do tego. Ja wierzę. Wiem, co Bóg mi daje. Wiem, co daje mi wiara

- powiedział przed naszą kamerą Piotr Mróz