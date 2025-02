Rafał Mroczek przez ostatnie lata unikał medialnego rozgłosu i strzegł swojej prywatności, rzadko dzieląc się szczegółami ze swojego życia osobistego. Jednak wszystko zmieniło się, odkąd poślubił piękną Magdalenę. Od tego momentu aktor coraz śmielej publikuje w sieci zdjęcia i relacje, pokazując, jak wygląda ich życie we dwoje. Tym razem para pochwaliła się wyjątkowymi kadrami, które mówią same za siebie.

Ślub Rafała Mroczka i Magdaleny

Ślub Rafała Mroczka z Magdaleną Czech, finalistką Miss Polonia, był jednym z najgłośniejszych wydarzeń ubiegłego roku w polskim show-biznesie. Ceremonia odbyła się w maju i miała niezwykle romantyczny, kameralny charakter. Para postawiła na klasyczną elegancję, a panna młoda olśniła gości swoją kreacją. Gdy w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia nowożeńców, wywołały ogromne emocje wśród fanów aktora. Internauci zasypali parę gratulacjami i życzeniami szczęścia.

Szybko wyszło na jaw, że nowożeńcy długo nie zwlekali z decyzją o wspólnym gniazdku. Dom Rafała Mroczka i Magdaleny, co prawda jest jeszcze w trakcie budowy, jednak w rozmowie z nami Mroczek wyraził nadzieję, że jest to coś, co ich jeszcze bardziej scali.

Mam nadzieję, że remont i ten wspólny nasz dom, który budujemy, to nas scali, a nie będzie wbijał szpilki nieporozumienia czy napięcia - mówił niedawno aktor przed naszą kamerą.

Również Magdalena nie ukrywała ekscytacji nowym etapem w ich związku.

DOM. Marzenie, które realizujemy. Od małej dziewczynki marzyłam o domu. Patrząc, jak to marzenie się spełnia, przepełnia mnie ogromna radość i wdzięczność. Wiedząc, że nie każdy człowiek na ziemi ma swój kąt, tym bardziej dziękuję za to miejsce na ziemi - pisała niedawno w sieci świeżo upieczona żona Rafała.

Rafał Mroczek i jego żona pokazali niezwykłe zdjęcia

Rafał i Magdalena, aby trochę odpocząć od budowy, postanowili wybrać się w góry na narty. Zakochani radosnymi chwilami podzielili się z fanami, publikując wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Na fotografiach widać, że uśmiechy nie schodziły im z twarzy, a ukochana Rafała nie żałowała mu miłych słów.

Weekend na pełnym chilloucie.Narty, słońce i najlepsze towarzystwo – czyli mój mąż! Zero pośpiechu, dużo śmiechu i same dobre momenty. - napisała Magdalena.

Reakcja fanów na zdjęcia Rafała Mroczka i Magdaleny

Fani Rafała Mroczka i jego żony Magdaleny są zachwyceni ich zdjęciami z zimowego wypadu na narty. W komentarzach pod postem na Instagramie wyrazili swoje uznanie i posypało się mnóstwo miłych komentarzy.

Ale super! Pozdrawiamy

Ślicznie

Ale cudownie razem z Magdą wyglądacie! Szczęścia - zachwycają się fani.

A Wy, śledzicie losy tej pary?

