Rafał Maślak zyskuje coraz większą popularność! Jego nieskazitelna uroda przyciąga do niego nie tylko nowe propozycje zawodowe, ale również zainteresowanie bardzo wielu kobiet. Nic dziwnego! Piękna twarz, wspaniały uśmiech i wysportowane, boskie ciało to niewątpliwe atrybuty Rafała. Wiele pań zastanawia się, czy Rafał jest tak idealny również w życiu prywatnym. Czy mamy do czynienia z ideałem? Zobacz też: Koniec z golizną! Rafała Maślaka będzie można teraz spotkać tylko pod krawatem! Dlaczego? [DUŻO ZDJĘĆ]

Model został zapytany przez "Super Express", czy korzysta ze swojej urody i uwodzi kobiety. Odpowiedź była zaskakująca. Maślak wydaje się być jednym z tych facetów, którzy nie dopuszczają do siebie myśli o takim podejściu do kobiet. Maślak zdradził, że nigdy nie uprawia seksu na pierwszej randce!

Ja jestem przeciwnikiem takiego rozwiązania, co pewnie jest spowodowane tym, że jestem romantykiem - powiedział model w rozmowie z tabloidem.



Odrobinę zazdrościmy jego wybrance! ;)

