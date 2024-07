Chyba nikogo już nie trzeba przekonywać, że czegokolwiek nie zrobiliby Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan, wzbudzi to kontrowersje, wśród niektórych internautów. Po wyjeździe do Turcji na wczasy gwiazdy zdążyły się już zmierzyć ze sporą porcją krytyki. Na początek poszło o chude nogi prowadzącej "Dzień dobry TVN", później burzę wywołała odważna i wzorzysta stylizacja jej męża. Ekspert sportowy postanowił odpowiedzieć na komentarze. Jednemu internauci nieźle się oberwało...

Dziękuję, że wyraziliście swoje zdanie na temat mojego "kontrowersyjnego ubioru" — zaczął gwiazdor.

Radosław Majdan odgryzł się za złośliwe komentarze na temat swojego stroju

Dzieląc się zdjęciami ze słonecznej Turcji, Radosław Majdan wywołał kontrowersje swoim odważnym strojem. Na męża Małgorzaty Rozenek-Majdan spadła spora krytyka ze strony części internautów. Polacy nie powstrzymywali się od złośliwych porównań i żartowania z gustu byłego piłkarza. Niektórzy uznali, że to żona ubiera eksperta, a on nie ma nic do gadania.

Instagram @m_rozenek

Najwyraźniej Radosław Majdan uznał, że nie może pozostawić tego bez reakcji. W mediach społecznościowych pojawiła się odpowiedź ukochanego prowadzącej "Dzień dobry TVN". We wpisie wypowiedział się na temat gustu i wbił szpilę jednemu z internautów. Przy okazji zdradził, kto naprawdę wybrał jego strój.

Instagram @m_rozenek

Jak dobrze obrazuje to, jak jesteśmy różni, inni i jak indywidualne mamy poczucie stylu, który z natury rzeczy powinien i jest bardzo elastyczny. Odpowiadając na pytania? Czułem się w tym dobrze. I nie wybrała mi tej stylizacji żona. Nie uważam też, żebym wyglądał jak klaun (to uwaga od pana, który okazał się totalnym bezguściem). To po prostu dowód na to, jak inne mamy postrzeganie estetyki i poczucie, co wypada, a co nie względem mody lub po prostu ubrania, które mamy na sobie. Bo świat nie jest jednokolorowy, ale ma różne barwy, z czym czasami, niektórzy z nas mają duży problem — napisał były piłkarz.

Na koniec odpowiedzi Radosław Majdan przypomniał, że wszyscy możemy się nie zgadzać. Postanowił też zażartować ze swojej kolejnej stylizacji, którą wybrał na ten dzień.

Instagram @m_rozenek

Szanuję więc, że komuś się nie podobało. Bo jak mówi pewne powiedzenie: "możemy się pięknie nie zgadzać". Pozdrawiam, tym razem, wtapiając się w tło — dodał gwiazdor.

Trzeba przyznać, że Radosław Majdan zachował klasę. Co myślicie o jego reakcji? Jak wam się podoba para w jaśniejszej, bardziej stonowanej odsłonie?

Instagram @m_rozenek