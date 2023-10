Małgorzata Rozenek opublikowała kolejne zdjęcia z rodzinnego wyjazdu do Turcji i tym razem pochwaliła się zdjęciami w bikini wprost z basenu. Gwiazda wybrała różowy kostium Agent Provocateur, ale najwięcej emocji wzbudziła szczupła figura Małgorzaty Rozenek. Prowadząca "Dzień dobry TVN" jeszcze nigdy nie była tak szczupła...

Małgorzata Rozenek początek maja postanowiła spędzić w słonecznej Turcji, gdzie wypoczywa razem z Radosławem Majdanem i Heniem. Rodzina doskonale bawi się podczas wakacji, a w mediach społecznościowych emocje wzbudzają kolejne stylizacje pary. Małgorzata Rozenek nie przejmuje się jednak krytyką i właśnie pochwaliła się zdjęciami w skąpym bikini i ma ważny apel do komentujących:

To był piękny, słoneczny dzień ☀️ nie psujmy go sobie komentarzami ???????? - napisała Małgorzata Rozenek uprzedzając krytyczne uwagi, jakie mogą pojawić się pod jej zdjęciem

Zobacz także: Radosław Majdan reaguje na krytykę odważnej stylizacji: "Nie uważam, żebym wyglądał jak klaun"

Fanki prowadzącej "Dzień dobry TVN" są pod wrażeniem figury gwiazdy i determinacji, jaką miała, aby osiągnąć zamierzony cel.

Nie zabrakło jednak słów krytyki, ale fanki Małgorzaty Rozenek ostro podsumowują hejterów i piszą wprost, że zawsze znajdą sobie powód, a by wbić szpilę:

Za gruba źle, za chuda źle, zaje*isty kostium źle, brzydki kostium źle, ojciec dzieckiem się zajmuje źle, nie zajmuje się też źle????????‍♀️ co by nie dodali zawsze coś mają do powiedzenia????????‍♀️

Piękny strój ???? Pani Małgosiu, najgorsze że to przeważnie kobieta kobiecie pluje jadem. Piękna figura!