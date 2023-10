Kiedy przyszła majówka wszyscy ruszyli w odległe podróże. Nie inaczej zrobiła Małgorzata Rozenek, która wspólnie z Radosławem Majdanem wybrała się na słoneczny urlop. Prowadząca "Dzień dobry TVN" z chęcią relacjonuje, jak spędza ten wyjątkowy, rodzinny czas. Jej ostatni post jednak wywołał spore emocje. O co chodzi?

Zazwyczaj zapracowana Małgorzata Rozenek postanowiła udać się na majówkowy, rodzinny wypoczynek. Wspólnie ze swoim ukochanym, Radosławem Majdanem oraz ich synem, Heniem polecieli do słonecznej Turcji. Perfekcyjna Pani domu jak zawsze raczy swoich fanów licznymi relacjami z wyjątkowych wakacji. Na instagramowym profilu aktorki nie brakuje więc uroczego Henia Majdana, który jak zawsze porywa serca fanek. Jego mama z kolei z chęcią prezentuje się w mediach społecznościowych w wakacyjnych stylizacjach. Nie inaczej było i tym razem!

Małgorzata Rozenek uwielbia eksponować szczupłe nogi w ultrakrótkich mini. Przy okazji wakacji jednak stawia na zdecydowanie bardziej praktyczne rozwiązania. Właśnie dlatego na ostatnim opublikowanym filmiku widzimy ją w oversizeowym komplecie, który składa się z topu, bluzy i spodni. Gwiazda dopasowała się swoim marynarskim printem w paski do stylizacji Henia. Fani jednak zwrócili uwagę na coś innego. Okazuje się, że to spodnie prezenterki stały się najbardziej komentowanym elementem na filmiku. Wszystko przez ich długość!

Fani Małgorzaty Rozenek nie przeszli obojętnie obok długich spodni, które włóczyły się po ziemi. Internauci uznali je za nieestetyczne i ruszyli z licznymi komentarzami:

- Fajne spodnie, takie akurat do wycierania podłogi ????

- Spodnie są totalnie niepraktyczne.

- Depczesz sobie po spodniach.

- Nie wiem o co chodzi z tymi spodniami. Czy one nie są za długie? To nawet nie wygląda estetycznie tak chodzić i deptać spodnie. Za chwile będą one brudne i usyfione.

- Przecież po jednym wyjściu to one są do wyrzucenia, bo pewnie się przetrą, a to moim zdaniem marnotrastwo i szkoda pięknego kompletu ! Bo jest śliczny !

- Świetny komplet, ale zdecydowanie za długie spodnie. Tak patrzyłam i tylko czekałam, kiedy się wywalisz na tych schodach (nie, nie życzyłam tego). Kompletnie niepraktyczne spodnie.