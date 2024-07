Jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu, Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek-Majdan obecnie wypoczywają w Turcji. Były piłkarz, obecnie ekspert sportowy i prowadząca "Dzień dobry TV" nie byliby sobą, gdyby nie pochwalili się serią zdjęć i nagrań z wczasów. Tym razem wywołali spore zamieszanie swoimi stylizacjami. Szczególnie duże emocje wzbudził strój Radosława Majdana. Niektórzy porównali go do... dywanu. Innym jednak podoba się odważny look emerytowanego sportowca. O co tyle krzyku?

Radosław Majdan wywołał burzę w komentarzach odważną stylizacją: "Wzór na kompleciku idealnie pasuje na jakąś glazurę..."

Wiosenna pogoda wkracza do Polski bardzo leniwie, dlatego Małgorzata Rozenek-Majdan z Radosławem Majdanem spakowali walizki i zabrali Henia na wczasy do Turcji. Para codziennie relacjonuje swój pobyt, dzieląc się nie tylko pięknymi widokami, ale również stylizacjami. Jak dobrze wiemy, czegokolwiek para by nie zrobiła, znajdą się internauci, którzy dopatrzą się kontrowersji.

Tym razem poszło o strój Radosława Majdana. Gwiazdy opublikowały zdjęcie, na którym pochwaliły się tureckim lookiem. Nie wszystkim spodobała się wzorzysta stylizacja byłego piłkarza. Zdaniem niektórych internautów ekspert piłkarski postawił na zbyt krzykliwy komplet. Pojawiły się ciekawe porównania i sugestie, że to nie on wybierał ten strój.

Czy to jakiś regionalny strój, czy przebranie do komedii lub bajki dla Henia?

Z pewnością nie pan wybierał. Uważam, że doradzała żona, przykro mi, ale przekoloryzowany ten outfit. Taki trochę mało męski, nie w pana stylu, sorry.

Jak na piżamę to może być.

Jak turecki dywan, ale jest spoko.

Trochę jak ręcznie robione płytki z Marrakeszu.

Wygląda bardziej na materiał na obrus albo zasłonki.

Muszę przyznać, że wzór na kompleciku idealnie pasuje na jakąś glazurę lub terakotę — czytamy w komentarzach.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że sporo fanów stanęło w obronie Radosława Majdana i pogratulowało mu za odwagę. Internauci stwierdzili, że ukochany Małgorzaty Rozenek-Majdan zawsze prezentuje się dobrze — nieważne, jaką stylizację wybierze.

Jest oryginalnie, panu pasuje.

A mi się podoba. Tylko prawdziwy facet nie boi się różu. Ważne, żebyś Ty czuł się w tym dobrze.

Jak dla mnie świetnie pan wygląda. Tak bardzo wakacyjnie. Bardzo barwnie, pozytywnie. W końcu każdy ma prawo nosić to, co chce, zwłaszcza na urlopie.

Brawo za kolor. Dla mnie bomba.

Ładnemu we wszystkim ładnie — piszą internauci.

Rzadko się zdarza, że stylizacja Radosława Majdana wywołuje większe kontrowersje niż Małgorzaty Rozenek-Majdan. Odkąd gwiazda została prowadzącą "Dzień dobry TVN", internauci jeszcze uważniej przyglądają się jej ubiorowi. Po tylu latach obecności w polskim show-biznesie pary jednak raczej się nie przejmują takimi komentarzami.

Ale nie jest to jedyna kontrowersja, od jakiej doszło w trakcie urlopu w Turcji. Wcześniej Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała nagranie z wakacji, po którym w sieci zawrzało. Fani zaczęli martwić się o zdrowie prowadzącej "Dzień dobry TVN".

