„Millie Bobby Brown pomylona z czyjąś matką”, „Co Millie Bobby Brown zrobiła ze swoją twarzą” czy „Dlaczego Gen Z-etki jak Millie Bobby Brown starzeją się tak źle”… To tylko kilka nagłówków, jakie słynna Jedenastka ze „Stranger Things” mogła przeczytać ostatnio na swój temat. Aktorka i jej mąż, Jake Bongiovi niedawno pojawili się na premierze filmu. Po tej imprezie media zalały złośliwe komentarze oraz artykuły, sugerujące, że gwiazda wygląda, jakby skończyła 40 lat, a przecież dopiero co celebrowała 21. urodziny. Artystka publicznie odpowiedziała na burzę wokół jej wizerunku. Uderzyła w dziennikarzy i zarzuciła im znęcanie się nad nią.

Millie Bobby Brown nie pozostała obojętna na te zarzuty. W emocjonalnym wideo opublikowanym na Instagramie jasno dała do zrozumienia, że nie pozwoli na publiczne zawstydzanie jej wyglądu. W swoim wystąpieniu nazwała takie działania „nie jest dziennikarstwem, a znęcaniem” i podkreśliła, że media nie powinny koncentrować się na ocenianiu wyglądu kobiet.

Warto przypomnieć, że Millie Bobby Brown miała zaledwie 12 lat, gdy pojawiła się na planie hitu Netfliksa. Dzisiaj jest już dorosłą kobietą, która niedawno wyszła za mąż za Jake'a Bongioviego.

Fakt, że dorośli „dziennikarze” poświęcają swój czas na analizowanie mojej twarzy, mojego ciała, moich wyborów, jest niepokojący; to, że część z tych artykułów była pisana przez kobiety, jest jeszcze bardziej przykra. Zawsze mówimy o wspieraniu młodych kobiet, ale kiedy przychodzi co do czego, wydaje się, że o wiele łatwiej jest je po prostu zniszczyć dla dodatkowych wyświetleń

– dodała.