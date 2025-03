Mecz pomiędzy Benficą a FC Barceloną, rozegrany 5 marca, miał dramatyczny przebieg. Już w 22. minucie sytuacja dla drużyny Xaviego Hernándeza skomplikowała się, gdy Pau Cubarsi otrzymał czerwoną kartkę. FC Barcelona musiała grać w osłabieniu przez większość spotkania. Mimo przewagi liczebnej Benfica nie potrafiła przełamać defensywy gości. W 60. minucie to FC Barcelona objęła prowadzenie – strzelcem jedynej bramki meczu był Raphinha. Jego gol okazał się decydujący, jednak prawdziwym bohaterem okazał się Wojciech Szczęsny!

Szczęsny bohaterem meczu i to w jakim stylu! Media oceniają jednoznacznie

Polski bramkarz FC Barcelony miał w trakcie środowego meczu pełne ręce roboty. Benfica stwarzała groźne sytuacje, jednak Szczęsny bronił pewnie i skutecznie. Szczególnie imponujące były jego interwencje w drugiej połowie, gdy bronił strzały João Mária i Rafa Silvy. Jego refleks i doświadczenie pozwoliły Barcelonie utrzymać prowadzenie i wywalczyć zwycięstwo. Nawet pod koniec spotkania, gdy Benfica naciskała, Szczęsny zachował zimną krew i nie dopuścił do straty bramki. To rekord w historii hiszpańskiego klubu!

Portugalskie media nie kryły podziwu dla Wojciecha Szczęsnego. Dziennikarze podkreślali, że to jego występ zapewnił FC Barcelonie zwycięstwo. W relacjach podkreślano, że polski bramkarz był najlepszym zawodnikiem na boisku, a jego interwencje miały kluczowe znaczenie:

Szczęsny jest pierwszym bramkarzem w historii futbolu, który po przejściu na emeryturę rozegrał najlepszy mecz w swojej karierze

Występ godny zawodnika meczu w wykonaniu Wojciecha Szczęsnego, który poprowadził Barcelonę do wspaniałego zwycięstwa na wyjeździe. Od bycia na emeryturze w październiku, po gwiazdorskie występy w Lidze Mistrzów

Transfer Wojciecha Szczęsnego do klubu FC Barcelona

Początkowo, gdy pojawiły się informacje o możliwym transferze Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelony, sam zawodnik odniósł się do nich z rezerwą. W jednym z wywiadów stwierdził, że takie spekulacje to "brak szacunku" z jego strony wobec obecnego klubu. Jednak sytuacja uległa zmianie po poważnej kontuzji podstawowego bramkarza Barcelony, Marc-André ter Stegena. W obliczu tej sytuacji, klub zwrócił się do Szczęsnego z propozycją dołączenia do zespołu. Polski bramkarz, mimo wcześniejszych deklaracji, zdecydował się podpisać kontrakt z FC Barceloną, aby wspomóc drużynę w trudnym momencie.​

Ostatecznie jednak dołączenie Szczęsnego do hiszpańskiego klubu okazało się strzałem w dziesiątkę, a fani nie wyobrażają sobie już, by miało zabraknąć piłkarza na boisku!

