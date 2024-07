Zazwyczaj to Radosław Majdan publikuje w sieci kolejne zdjęcia trzyletniego już synka, Henryka, teraz serią nowych fotek pochwaliła się jego mama, Małgorzata Rozenek-Majdan. Nie musiała dodawać żadnego opisu, by fani ruszyli z komentarzami, a właściwie zachwytami i komplementami nad urodą chłopca. Uwagę zwraca również jego stylówka!

Reklama

Synek Małgorzaty Rozenek, Henio, podbija sieć

Niedawno cała rodzina Małgorzaty Rozenek hucznie świętowała trzecie urodziny Henia - w jej domu odbyło się huczne przyjęcie z okazałym tortem w roli głównej. Henryk był tego dnia w centrum uwagi, choć pewnie tak jest też na co dzień:

Jesteśmy szczęśliwi, dumni i pełni wiary, że teraz już będzie tylko z górki ???? macierzyństwo zawsze dzieliłam na dwa okresy: do i po trzech latach. Różnica kolosalna ???? wyszliśmy już z prawie wszystkich niemowlęcych rzeczy i energicznie wkraczamy w świat przedszkolaków - pisała wówczas Małgosia.

Kilka dni później Rozenek pokazała nowe zdjęcia syna, który bawi się z ich psiakiem!

Instagram/@m_rozenek

Internauci za każdym razem zachwycają się nowymi fotkami Henryka i zgodnie piszą, że wyrośnie na prawdziwego przystojniaka:

Jaki to będzie łamacz serc ! ???? turbo przystojniak ! ???? Śliczny zakochałam się ❤️ Bardzo podobny do taty ❤️ - piszą fani (a takich komentarzy są setki).

Instagram/@m_rozenek

Inni zwrócili uwagę na stylówkę Henia, czyli jego niebieski dres marki PROSTO. Taki komplet to koszt około 360 złotych. Do tego buty Polo Ralph Lauren, również za około 300 złotych. Ale i tak chyba wszyscy patrzą na uśmiech trzylatka! Czy rzeczywiście jest coraz bardziej podobny do taty, Radosława Majdana? Dla chłopca piłkarz odmienił swoje życie, o czym opowiadał w jednym z wywiadów:

Zobacz także

Dziś, jeżeli śpi z nami nasz syn, ja nigdy nie wracam do domu, żeby było czuć ode mnie alkohol. Zrezygnowałem z imprez. [...] Ani razu nie miałem momentu, w którym tęskniłem za życiem singla, człowieka, który może pozwolić sobie na coś więcej

Reklama

Zobacz także: Radosław Majdan dla syna zmienił swoje życie: "To ograniczenia, które są moim wyborem"

Instagram/@m_rozenek