Już dziś za kilka godzin nastąpi finał akcji „Godzina dla Ziemi WWF”, do której włączyło się już ponad 5 tysięcy miast w 150 krajach na całym świecie. Gdy wybije godzina 20.30 zgasną iluminacje, m.in.: Opery w Sydney, Emipre State Building w Nowym Jorku, Bramy Indii w Delhi, Wieży Eiffla w Paryżu, Bramy Brandenburskiej w Berlinie, Big Bena w Londynie i… Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Godzina dla Ziemi WWF to największa prośrodowiskowa akcja na świecie. Do udziału w niej włączyło się wiele osób ze świata show-biznesu, w tym: Kora, Agnieszka Szulim, Kinga Rusin, Michał Piróg, Katarzyna Tusk oraz Beta Tadla z Jarosławem Kretem.

Zobaczcie, co zdeklarowały się zrobić gwiazdy, gdy odpowiednia ilość osób włączy się akcji.