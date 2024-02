Zainteresowanie Roksaną Węgiel i Kevinem nie przemija od miesięcy, a nawet staje się coraz większe. Nie w sposób zaprzeczyć, że wielu niecierpliwie czeka na dzień, w którym ta dwójka powie sobie sakramentalne "tak", a ma się to wydarzyć już stosunkowo niedługo. Teraz z kolei dotarły do nas informacje, które również wywołały wśród odbiorców pozytywne emocje.

Roksana Węgiel i Kevin zrobią to pierwszy raz

Chociaż mogłoby się wydawać, że o tej dwójce wiemy już tak wiele, jak tylko jest to możliwe, internauci wciąż skrupulatnie zgłębiają ciekawostki na ich temat, szczególnie te dotyczące życia prywatnego. Sama Roksana Węgiel i Kevin coraz śmielej opowiadają o swojej historii na forum publicznym, podkreślając za każdym razem, że odnaleźli miłość, jak z bajki.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej Instagram@kevinmglej

Jak wiadomo, już w tym roku ma się odbyć ślub pary, ale póki co myśli Roxie zaprząta coś zupełnie innego - udział w "Tańcu z gwiazdami"! Wokalistka rozpoczęła już treningi do pierwszej choreografii, którą będzie mogła zaprezentować na początku marca na antenie Polsatu. Jeżeli uda jej się przemknąć przez kolejne odcinki, a nawet dojść do finału, najbliższe miesiące spędzi głównie na sali treningowej. Nic więc dziwnego, że wszystko, na co jeszcze miała czas, postanowiła zrobić przed startem programu.

Dowiedzieliśmy się zatem, że Roxie i Kevin zdecydowali się udzielić pierwszego wspólnego wywiadu, w którym zdradzą sporo osobistych ciekawostek. Rozmowa, przeprowadzona dla RMF FM, ma ukazać się już w Walentynki!

Pierwszy wspólny wywiad Roksany Węgiel i Kevina Mgleja! Tak, już w święto zakochanych nasz niezastąpiony Maciej Jędruch pogada z jedną z najgorętszych par show biznesu! Będzie intymnie, będzie szczerze, będzie zabawnie - nie możecie tego przegapić! - czytamy w oficjalnym komunikacie RMF FM.

Internauci nie kryją zachwytu i deklarują, że już nie mogą się doczekać. Być może dowiemy się więcej o ślubnych planach, a Roksana Węgiel znów opowie o relacji z synem Kevina.

Roksana Węgiel z Kevinem Instagram @roxi_wegiel