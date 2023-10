Donald Tusk podczas Wielkiego Marszu, który odbył się 4. czerwca pozwolił sobie na odrobinę prywaty. Podczas przemówienia zdradził imię wnuczki. Katarzyna Tusk od narodzin dziewczynki trzymała je w tajemnicy. Jak więc ma na imię najmłodsza córka Kasi Tusk?

Wielki marsz w Warszawie cieszył się dużym powodzeniem wśród Polaków. Podczas wydarzenia na ulice wyszło 500 tysięcy obywateli. Kasia Tusk, Aleksandra Żebrowska, Magda Mołek i inne gwiazdy również pojawiły się na marszu.

Donald Tusk podczas wydarzenia wygłosił przemówienie, w którym podkreślił, że walczy o lepszą Polskę dla młodszych pokoleń. Zwracając się do tłumu, pozwolił sobie na odrobinę prywaty i zdradził imiona swoich wnuków, w tym również imię młodszej córeczki Kasi Tusk, które do tej pory pozostawało tajemnicą.

Ja też jestem dzisiaj z wami i będę każdego dnia, noc i dzień, do dnia wyborów, wszędzie tam, gdzie będziemy bili się o wolną Polskę, o lepszą przyszłość dla Polaków, będę cały czas pamiętał, że robię to dla waszych Aguś, dla waszych Michałków, dla mojej Lilki, Marysi, Mateuszka, Mikołaja, dla Waszych dzieci, dla waszych wnuków, dla Was wszystkich. Po to jest ta walka. Po to dzisiaj maszerowaliśmy