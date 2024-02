Kasia i Maciej wyruszyli wspólnie w kolejną podróż, co ochoczo relacjonują w sieci. Oboje wydają się tym bardzo podekscytowani, a uśmiechy wręcz nie znikają im z twarzy! Wygląda na to, że ta radość zmotywowała ich do podjęcia pewnego kroku. Fani są zachwyceni!

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski zrobią to po raz pierwszy

Od czasu zwolnienia z "Pytania na śniadanie" Kasia i Maciej nieco rzadziej byli widywani razem. Przedtem regularnie paparazzi przyłapywali ich jak za rękę opuszczali gmach TVP, a oni sami ochoczo wrzucali do sieci wspólne fotki przed rozpoczęciem nagrań. Z dnia na dzień się to zmieniło i od tamtej pory zakochani oszczędnie dzielą się wspólnymi kadrami. Tak było przynajmniej aż do teraz.

Czwartkowym, bladym świtem Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski zabrali zapakowane walizki i ruszyli na lotnisko. Prędko opublikowali fotkę z samolotu, nie zdradzając jednak, dokąd się wybierają. Ciekawość obserwatorów zaspokoili dopiero po dłuższej chwili, wrzucając pierwsze kadry z... Rzymu!

La Dolce Vita. Nasze słodkie życie - podsumowała krótko Kasia pod wspólnym zdjęciem.

Spontaniczna podróż, jak się szybko okazało, to dopiero początek niespodzianek. Kasia poinformowała swoich odbiorców, że już w najbliższy weekend ona i Maciej zrobią pierwszy wspólny live! Aktorka zachęciła przy okazji fanów do zadawania pytań, na które zadeklarowała się odpowiedzieć. Na słowa zachwytu ze strony internautów wcale nie trzeba było długo czekać!

Pięknie Pani wygląda, widać szczęście na twarzy

Pytań nie mam, ale serdecznie pozdrawiam i życzę udanego wypoczynku. Bardzo państwa lubię

Piękna z Was para

Pod postem zaczęły też już pojawiać się pierwsze pytania, w których fani dopytują m.in. o ich plany po "Pytaniu na śniadanie". Nie możemy się doczekać, aż Kasia i Maciej rozwieją wszelkie wątpliwości.

