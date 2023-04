"Love Island 7": Beata i Kamil kolejną oficjalną parą. Fani: "Straszne, co ludzie zrobią dla pieniędzy i fejmu"

W ostatnich odcinkach "Love Island" pary mają sporo czasu, aby się do siebie zbliżyć. Właśnie przekonała się o tym Beata i Kamil, którzy pierwszy raz mogli skorzystać z kryjówki. Ta noc bardzo ich do siebie zbliżyła - do tego stopnia, że rano ogłosili wszystkim, że są razem. Zakochani nie kryli ekscytacji, a internauci... zażenowania.

"Love Island 7": Beata i Kamil spędzili noc w kryjówce

W minionych odcinkach z programem "Love Island 7" pożegnała się Agnieszka i Kuba. Tym sposobem na kilka dni przed wielkim finałem na Wyspie Miłości pozostało zaledwie pięć par. Jak twierdzi produkcja, na tym etapie nie ma już mowy o układach na przetrwanie czy niezobowiązujących relacjach. Właśnie dlatego każda z par deklaruje prawdziwe uczucia. Nawet Beata, która niedawno stworzyła parę z Kamilem, tym samym eliminując z programu swoją największą rywalkę, Olę.

Wszystko wskazuje także na to, że Kamil z "Warsaw Shore" świetnie się odnalazł w "Love Island 7" - i to właśnie za sprawą Beaty. W minionym odcinku ta dwójka miała okazję lepiej się poznać - wszystko ze względu na kryjówkę, w której doszło do zbliżenia.

Tuż po namiętnej nocy zakochani postanowili pójść śladami reszty uczestników. W końcu w ostatnich odcinkach "Love Island 7" Mateusz i Sandra zostali oficjalnie parą. Zupełnie podobnie jak Marta i Adam oraz Hubert i Agata. Teraz przyszła więc pora na Beatę i Kamila, którzy z ekscytacją powiadomili resztę domowników o oficjalnym związku. Wszystko więc wskazuje na to, że jedynie Marta i Kamil nadal nie określili swojej relacji.

Pomimo tego fani "Love Island" nie wierzą w szczerość intencji nowej pary. Ponadto twierdzą, że Beata przez zachowanie w kryjówce wiele straciła w ich oczach:

- Adam Adamem, ale Beata już dawno powinna wylecieć. Strasznie sztuczna i irytująca 🤮 - Każdy się grz*oci w kryjówce w tej edycji 😂😂 Co za ludzie 😅 - Porno Island Ediszyn 😂 - „Wyczekane lepiej smakuje!!!!!” Aha no ok w ten sposób. 🥴 - Beata - osoba która najwięcej straciła w oczach na przestrzeni programu. - To straszne co ludzie zrobią dla pieniędzy i fejmu 😯 Z Frytki, Cejrowski zrobił dziw… bo siedziała z Kenem w Jacuzzi. To co teraz by powiedział 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

A Wy? Co sądzicie o tej parze?

