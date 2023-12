Rząd Mateusza Morawieckiego nie otrzymał wotum zaufania od Sejmu, co oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość po ośmiu latach oddaje właśnie władzę. Rząd będzie przejmował gabinet Donalda Tuska. Nowo wybrany premier Donald Tusk nie tylko od lat działa w polityce, ale jednocześnie czynnie bierze udział w rodzinnym życiu. Na jego profilu na Instagramie znajduje się wiele zdjęć z ukochanymi wnukami. Jaki dziadkiem jest Donald Tusk?

Donald Tusk ma pięcioro wnucząt. Trójki dzieci doczekał się jego syn Michał, a dwie córeczki ma Kasia Tusk. Tak polityk mówił o swojej wyjątkowej roli, jaką jest bycie dziadkiem, kiedy urodził mu się pierwszy wnuk.

Jestem wyjątkowo szczęśliwym dziadkiem. Raz, że bardzo na to czekałem, dwa - to jest zupełnie fenomenalne przeżycie. Nie spodziewałem się, że można od razu pokochać, tak bezwarunkowo jak własne dziecko, takie małe ciałko, istotę, która jeszcze nie mówi i ledwo poznaje. Kiedy Mikołaj pierwszy raz ewidentnie do mnie się uśmiechnął, to jakby słońce wzeszło

mówił w wywiadzie dla Gali.