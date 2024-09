Joanna Przetakiewicz kocha moda, a moda kocha ją. Projektantka lubi minimalizm i stonowane kolory w swoich stylizacjach, ale nigdy nie zapomina o drogich dodatkach. Tym razem na ulicach Warszawy jej stylizacja również nie zawiodła. Tylko spójrzcie na tę torebkę w kształcie koszyka!

Joanna Przetakiewicz w ultra obcisłej kreacji

Założycielka marki La Mania jest jedną z ulubionych gwiazd paparazzi. Nie ma co się dziwić, projektantka nie stroni od luksusowych marek i torebek wartych fortunę. Ostatnio Joanna Przetakiewicz z torebką za 66 tysięcy złotych spacerowała ulicami Warszawy. Celebrytka zawsze ma stylizację dopiętą na ostatni guzik i choć jej outfity dość proste, to jednak gwiazda przyciąga w nich uwagę. Warto podkreślić, że projektantka jest nie tylko inspiracją modową, ale również inspirującą założycielką ruchu "Ery nowych kobiet" i autorką książki "Pieniądze szczęście dają". To ostatnie zdecydowanie widać w jej stylizacjach! Niedawno fotoreporterzy ponownie "czyhali" na celebrytkę, gdy ta wychodziła z jednej z warszawskich restauracji. Nie możemy oderwać wzroku od jej stylizacji i stylowego dodatku!

