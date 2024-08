Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub kościelny. Nie chcieli się wypowiadać o szczegółach swojej uroczystości, bo jak podkreślali, jest dedykowana tylko dla nich i ich najbliższych. W dniu ślubu i wesela w sieci zaczęły pojawiać się zdjęcia i nagrania z ceremonii oraz wielkiej zabawy. Można dopatrzeć się wzruszającego szczegółu.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są już po ślubie. Wielki dzień odbył się 25 sierpnia. Ceremonia ślubna odbyła się w Dydni, natomiast wielkie wesele odprawiono na Pogórzu Dynowskim w winnicy "Piwnice Półtorak". Sieć zalało mnóstwo zdjęć i nagrań zrobionych nie tylko przez paparazzi ale również gości weselnych. Zdjęciami podzieliła się także para młoda.

Dopatrzono się także wzruszającego szczegółu na torcie weselnym Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Na podstawie, na której go umieszczono, znajdował się wygrawerowany fragment z Pisma Świętego Starego Testamentu:

Roksana Węgiel i Kevin Mglej nigdy nie ukrywali, że są bardzo wierzący. Na początku swojego związku opowiadali nawet o randkach różańcowych, które wspólnie odbywali.

Szczerze mówiąc, na początku Bóg nam dawał wiele znaków. Pojechałam na adorację do kościoła. Otwieram Pismo Święte na przypadkowej stronie i akurat padło na cytat, który Kevin mi wysłał. Totalnie wierzę w takie znaki. Bóg mi dał znak, że to jest to

- mówiła kiedyś w rozmowie z Plotkiem.