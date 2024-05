Doda nie tylko świetnie prezentuje się na scenie, ale również i poza nią. Wokalistka nie boi się eksperymentować z modą i chętnie podkreśla swoje atuty. W poniedziałek fotoreporterzy dostrzegli artystkę u boku znanego rapera i musimy przyznać, że 40-latka również tym razem nie zawiodła. Tylko spójrzcie na tą odważną stylizację!

Doda w krótkiej mini nie pozostawia wiele dla wyobraźni

Doda to królowa polskiej sceny, która nie przestaje zaskakiwać. Już od kilku dni wokalistka odliczała dni do premiery swojego nowego teledysku. Trzeba przyznać, że Doda i Smolasty w teledysku do "Nie żałuję" ponownie nie zawiedli swoich fanów. Jak podkreśla wokalistka, jest to prequel historii opowiedzianej w hitowym już "Nim zajdzie słońce". 40-latka razem z raperem wspólnie dbają o promocję ich kolejnego hitu i pojawiają się razem na wywiadach.

Po zakończeniu jednego z nich fotoreporterzy dostrzegli gwiazdorski duet na ulicach Warszawy i wykorzystali moment, by zrobić im kilka zdjęć. Musimy przyznać, że Doda naprawdę zaszalała ze swoją stylizacją, a my nie możemy oderwać od niej wzroku.

