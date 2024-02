Doda opublikowała zaskakującą relacją na Instastory. Widać na niej Dariusza Pachuta, ale to nie ten fakt wzbudził największą uwagę internautów. Okazuje się, że Doda mogła liczyć na wspaniałą i spektakularną niespodziankę z okazji urodzin, ale fanów interesuje to, co dzieje się w mieszkaniu piosenkarki. Na taką relację zdecydowałoby się niewiele gwiazd... To trzeba zobaczyć!

Doda pochwaliła się niespodzianką, a internauci patrzą tylko na... bałagan

Doda ma na swoim koncie pasmo sukcesów związane z jej płytą, utworami, które podbijają listy przebojów i spektakularną trasą koncertową. 15 lutego artystka kończy 40. lat i przygotowuje się do podróży, ale zanim to się stanie otrzymała wyjątkowy prezent, w postaci gigantycznego telewizora, aby móc oglądać swój koncert.

Co prawda jeszcze przed wylotem, ale tak naprawdę na 40-tke dostałam taki piękny prezent ! Dziękuję -idealnie będzie wyglądać cały koncert Aquarii, którego jutro premiera! napisała Doda na Instagramie

Tymczasem fani Dody patrzą na coś innego. W tle relacji widać kilka kadrów z mieszkania piosenkarki i widać na nich, że w domu gwiazdy panuje "lekki" nieład. Internauci piszą wprost o bałaganie. Sami zobaczcie, jak to wygląda...

Bałagan jak zawsze

W komentarzach pojawia się mnóstwo zaskakujących porównań dotyczących mieszkania Dody i niektóre internautki porównują go do pokoju nastolatki, a inni skupiają swoją uwagę na słoiczkach, stojących na kanapie:

No porządek w chacie to ja mam po Dodzie

Intryguja mnie te sloiczki na kanapie

Ło matko Pani, kino w chałupie, a porządek jak u mojej córki

