Bez wątpienia Karolina Pisarek należy do grona najpopularniejszych polskich modelek. Nie opuszcza pokazów mody rodzimych projektantów, ani największych eventów, podczas których prezentuje rozmaite stylizacje. W miniony weekend pojawiła się na festiwalu dla influencerów See Blogers, gdzie również zwróciła uwagę swoim kobiecym lookiem.

Letnia stylizacja Karoliny Pisarek

Karolina Pisarek, jako jedna z popularniejszych polskich celebrytek, była gościem na festiwalu w Łodzi. Uczestniczyła w panelu "Jak dotrzeć do pokolenia Alfa?", podczas którego mówiła o tym, jak ważne jest pokazywanie prawdy w social-mediach, a także tłumaczyła, jak radzić sobie z hejtem i linczem w Internecie. Na tę okazję wybrała elegancką i niezwykle kobiecą stylizację od polskiej marki modowej. Postawiła na oversize'ową białą marynarkę Valence Cream od Jenesequa za 2490 złotych, do której dopasowała jedwabną sukienkę typu slip dress Nancy Champagne z tej samej firmy za 990 złotych. Look uzupełniła delikatnymi sandałkami, a także torebką Jacquemus za 790 euro, czyli około 3500 złotych.

Choć w szafie modelki dominują sieciówki, zdarza jej się kupować elementy garderoby od najpopularniejszych domów mody. W jednym z wywiadów przyznała, że w pierwszym roku po uczestnictwie w programie "Top Model" nie było najlepiej z jej zarobkami. Jednak Karolina Pisarek zaczęła inwestować w swój wygląd, jak tylko jej kariera ruszyła z kopyta i zaczęła więcej pracować.

- To nie są moje widzimisię, to też jest moja praca. Po prostu muszę dobrze wyglądać i też poniekąd być w trendach za każdym razem. Jako modelka, jako celebrytka, nie mogę sobie pozwolić po prostu na chodzenie w tych samych rzeczach - mówiła Karolina Pisarek w odcinku programu "Moda na spacer".

