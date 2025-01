Donald Trump 20 stycznia 2025 roku oficjalnie został 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. W przeszłości miał już okazję wprowadzić się do Białego Domu, jako 45. prezydent, pełniący swoją funkcję od 2017 do 2021 roku. Następnie jego miejsce zajął Joe Biden, a teraz ponownie znów się zmienili. Wczorajszym wieczorem, tuż po zaprzysiężeniu, odbył się huczny bal inauguracyjny. Nowa pierwsza dama, Melania Trump, wybrała na tę okoliczność biało-czarną kreację, którą niewątpliwie zadała szyku. Czyżby jednak przyćmiła ją własna wnuczka?

W miniony poniedziałek Stany Zjednoczone oficjalnie zyskały nowego prezydenta - Donalda Trumpa, który w rzeczywistości wybory wygrał pod koniec 2024 roku. Podczas zaprzysiężenia u jego boku nie mogło zabraknąć żony, Melanii Trump, która wywołała spore zamieszanie swoim strojem. Wieczorem goście udali się na huczny bal inauguracyjny, gdzie tym razem Melania i Ivanka Trump pojawiły się w podobnych, białych sukniach z czarnymi elementami.

Na wydarzeniu nie zabrakło oczywiście pozostałej czwórki dzieci prezydenta, w tym wnucząt. Szczególną uwagę przykuwała 17-letnia Kai Trump, córka Donalda Trumpa juniora i byłej modelki Vanessy Pergolizzi, która aktywnie wspierała dziadka podczas kampanii wyborczej. Nastolatka zachwyciła w długiej, mieniącej się sukni Sherri Hill z kryształkami i odważnym rozcięciem na jednej nodze. Kreacja była na ramiączkach, z dekoltem i drobnym wycięciem pod biustem.

Choć wczorajszy dzień był dla całej rodziny naprawdę intensywny, Kai zdążyła nagrać w balowym stroju filmik na Instagram, pod którym została zasypana komplementami.

Mimo młodego wieku, Kai już zdaje się interesować polityką. W trakcie kampanii chętnie wygłaszała przemówienia, a swoją prezencją i wyraźnym profesjonalizmem wzbudzała podziw wśród odbiorców. Na Instagramie śledzi ją już przeszło milion użytkowników, a 17-latka ochoczo dzieli się z nimi urywkami z życia. Dzięki temu możemy przekonać się, że podobnie jak dziadek, Kai jest wielką miłośniczką gry w golfa i już odnosi pierwsze sukcesy.

Ukończyła prestiżowe liceum The Benjamin School w Palm Beach Gardens, gdzie była kapitanem szkolnej drużyny, z którą zdobyła mistrzostwo kobiet w Trump International West Palm Beach, czyli zawodach odbywających się na luksusowym polu dziadka.

W trakcie kampanii wyborczej Kai wystąpiła na konwencji Republikanów w Milwaukee, opowiadając, jaki prywatnie jest Donald Trump. Jak wówczas zaznaczyła, choć większość zna go jako bezkompromisowego, pewnego siebie polityka, dla niej jest kochającym dziadkiem, z którym często gra w golfa.