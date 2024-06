Joanna Przetakiewicz jest bardzo stylową kobietą i przywiązuje dużą wagę do swojego wyglądu. Regularne ćwiczenia i zdrowia dieta sprawiają, że może pochwalić się doskonałą figurą. Okazuje się, że Joanna Przetakiewcz nawet na co dzień wykorzystuje każdy moment, aby zadbać o siebie. Właśnie została przyłapana przez paparazzi z maseczką na twarzy. Tych zdjęć raczej sama by nie opublikowała...

Joanna Przetakiewicz w złotej maseczce wybrała się do fryzjera

Joanna Przetakiewicz jest nie tylko właścicielką marki modowej, ale działa też na wielu płaszczyznach wspierając kobiety jako inicjatorka akcji Era Nowych Kobiet, a w ostatnim czasie również młodzież. Prywatnie jest mamą trzech dorosłych synów, a od 2020 roku żoną Rinke Rooyensa. W ostatnim czasie Joanna Przetakiewicz jest też łakomym kąskiem dla paparazzi, którzy śledzą niemal każdy jej krok. Niedawno właścicielka La Mani została przyłapana z rodziną na wspólnym, weekendowym spacerze, a teraz fotoreporterzy uchwycili ją w drodze do fryzjera.

Tego dnia Joanna Przetakiewicz wybrała sportowy zestaw z czarnym topem i obcisłymi legginsami, ale największą uwagę przyciąga złota maska na jej twarzy. Trzeba przyznać, że to dość niecodzienny widok. Gwiazdy bez makijażu to już standard, ale w maseczce? Zobaczcie zdjęcia!