Anna Lewandowska, żona Roberta Lewandowskiego, regularnie wspiera swojego męża podczas meczów FC Barcelona. Tym razem również pojawiła się na trybunach stadionu Camp Nou, by kibicować „Dumie Katalonii” w starciu z Realem Sociedad.

Anna Lewandowska wspiera męża z trybun

Obecność Anny Lewandowskiej na stadionie nie jest zaskoczeniem, ponieważ często udziela się w mediach społecznościowych, relacjonując sportowe wydarzenia z udziałem Roberta Lewandowskiego. Tym razem nie była jednak sama. Na meczu pojawiła się w towarzystwie znanej polskiej pary: siatkarza Andrzeja Wrony oraz jego żony, aktorki Zofii Zborowskiej-Wrony.

Andrzej Wrona i Zofia Zborowska-Wrona to jedna z najbardziej lubianych par polskiego show-biznesu. Sportowiec i aktorka często dzielą się w sieci momentami ze swojego życia, a ich podróże są szeroko komentowane przez internautów. Tym razem wybrali się do Barcelony, by nie tylko zobaczyć miasto, ale również wesprzeć Roberta Lewandowskiego w ważnym meczu ligowym.

Wizyta Andrzeja Wrony i Zofii Zborowskiej-Wrony w Barcelonie

Obecność Andrzeja Wrony na stadionie nie jest przypadkowa – jako siatkarz doskonale rozumie sportową rywalizację i emocje towarzyszące wielkim wydarzeniom. Wspólnie z żoną spędzili czas na trybunach w towarzystwie Anny Lewandowskiej, co zostało uwiecznione na zdjęciach, które szybko obiegły internet.

Nie jest tajemnicą, że Anna Lewandowska, Andrzej Wrona i Zofia Zborowska-Wrona darzą się sympatią i utrzymują przyjacielskie relacje. Spotkanie w Barcelonie było doskonałą okazją do wspólnego kibicowania oraz spędzenia czasu w wyjątkowej atmosferze stadionu.

Zarówno Lewandowska, jak i Wrona chętnie dzielili się wrażeniami z meczu w mediach społecznościowych. Zdjęcia i relacje z ich wizyty na Camp Nou pojawiły się na Instagramie, wzbudzając wiele pozytywnych komentarzy od fanów. Obecność polskich gwiazd na trybunach FC Barcelona pokazuje, jak wielką popularnością cieszy się Robert Lewandowski nie tylko wśród kibiców, ale także wśród swoich znajomych z Polski. To kolejny dowód na to, że wsparcie bliskich jest niezwykle ważne dla sportowców, niezależnie od dyscypliny, w której się specjalizują.

Zabawne zdjęcie z meczu – "Lewy złapał Szczęsnego za tyłek"

Podczas meczu Zofia Zborowska-Wrona opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie, na którym wraz z mężem stoją tyłem do obiektywu. Andrzej Wrona miał na sobie koszulkę z nazwiskiem Lewandowskiego, natomiast Zofia założyła bluzę z nazwiskiem Wojciecha Szczęsnego. Aktorka żartobliwie podpisała fotografię: "Skandal! Z ostatniej chwili! Lewy złapał Szczęsnego za tyłek". Na reakcję Anny Lewandowskiej nie trzeba było długo czekać – trenerka personalna skomentowała zdjęcie, dodając kilka płaczących ze śmiechu emotikonek.

Anna Lewandowska u boku przystojnego mężczyzny

Na InstaStories u Anny Lewandowskiej pojawiło się również zdjęcie z przystojnym trenerem. Co się okazuje, tajemniczy mężczyzna często wstawia fotografie u boku Anny Lewandowskiej. Na jego profilu można zobaczyć także wspólne zdjęcie z Anią i Robertem. Sportowców łączy nie tylko przyjaźń, lecz również wspólne interesy.

Nie mogłem być bardziej dumny, że mogę być częścią tego nowego projektu,@edanstudiosnadeszło z siłą! To była przyjemność móc dzielić się doświadczeniem z tą parą i zespołem. Jesteście najlepsi. Dziękuję za wszystkie szanse, jakie nam daliście, i te, które dopiero nadejdą. Dziękuję @annalewandowskaza to, kim jesteś - za motywację, otwartość, życzliwość, profesjonalizm i przedsiębiorczość! To prawdziwy zaszczyt pracować z Tobą - napisał jakiś czas temu Luis PG.

Dzień meczowy. Niedziela ze znajomymi @fcbarcelona - napisał trener pod zdjęciem z Anią Lewandowską.

