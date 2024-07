Roksana Węgiel od początku kariery dała się poznać z jak najlepszej strony. W 2018 roku wystąpiła w pierwszej edycji programu "The Voice Kids", który zwyciężyła. Później mogliśmy oglądać i słuchać ją m.in. w 16. Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. Roxie nie zabrakło również w trzeciej edycji programu tanecznego "Dance, Dance, Dance" w 2021 roku, a w tym roku mogliśmy zobaczyć ją w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie w finale zajęła drugie miejsce.

Roksana Węgiel zachwyciła figurą

Roksana Węgiel jest aktywną użytkowniczką Instagrama. Na jej profilu regularnie pojawiają się nowe zdjęcia. Często są to zdecydowanie odważniejsze fotografie niż do tej pory. Wiele osób pamięta Węgiel, jak dziecko i nie zauważa, że Roxie wyrosła na dorosłą kobietę, a nawet wyszła za mąż. Tym razem piosenkarka dodała nowy kadr, na którym widzimy ją w całej okazałości w lustrzanym odbiciu. Roxie ma na sobie obcisły biały top i krótką spódniczkę, co sprawia, że jej brzuch jest widoczny w całości. Widać, że młoda gwiazda dba o swoją figurę i spędza sporo czasu na aktywnościach fizycznych.

Instagram@RoksanaWęgiel

Ostatnio pod jednym z odważniejszych zdjęć Roksany Węgiel pojawiło się wiele komentarzy. Fotografia podzieliła fanów. Jedni pisali, że piosenkarka wygląda nieziemsko i zachwycali się jej figurą, inni, że zdjęcia są zbyt odważne.

Od kiedy Mglej pojawił się w twoim życiu, zmieniłaś się na niekorzyść. Trudno mieć dla ciebie szacunek. Mówisz o tym jak bardzo jesteś wierzącą, a zachowanie twoje nie przystoi katoliczce. - skomentowała obserwatorka.

Czemu tez nie macie pretensji do tych wszystkich modelek co są na opakowaniach bielizny itp. tylko zawsze do Roksany? - znalazły się także osoby broniące Roxie.