Joanna Przetakiewicz jest znana ze swojej miłości do zabawy modą, ale oprócz tego jest też żoną jednego z najbogatszych Polaków, Jana Kulczyka. W rozmowie z magazynem "Flesz" bizneswoman opowiedziała o swoim życiu prywatnym. Wcześniej wspominaliśmy już o tym czym zajmują się jej synowie, a także jak doszło do przyjaźni z Karlem Lagerfeldem.

A jak wygląda życie dyrektor kreatywnej domu La Mania w związku z miliarderem na co dzień?

Przetakiewicz zdradziła też jak Jan Kulczyk zareagował na wiadomość o podjęciu się realizacji własnej marki:



- Podszedł do mojego pomysłu bardzo emocjonalnie. Powiedział: "Rób to, co kochasz".